3DMark får förbättrat stöd för Variable Rate Shading med Nvidia Geforce

Med arkitekturen Turing introducerade Nvidia stöd för något som kallas Variable Rate Shading (VRS). Tekniken ger förbättrad prestanda genom att rendera olika delar av bilden med olika grader av detaljrikedom. De delar som inte har många detaljer eller visas utanför spelarens synfält renderas med lägre kvalitet, vilket leder till lägre belastning och därmed förbättrad prestanda.

Prestandatestet 3DMark lade till stöd för vad som kallas VRS Tier 1 i augusti 2019. Med Tier 1 kan utvecklare applicera olika renderingskvalitet för olika renderingsanrop (eng. draw call). 3DMark uppdaterar nu stödet till Tier 2, vilket innebär att utvecklare kan specificera olika renderingskvaliteter inom ett och samma renderingsanrop.

Den uppdaterade versionen av 3DMark använder VRS Tier 2 till att använda lägre kvalitetsinställningar för områden i bilden som uppvisar liten skillnad i kontrast mellan angränsande pixlar. Det kan exempelvis handla om delar av bilden som befinner sig i skugga, där kontrasten mellan olika pixlar inte skiljer sig mycket åt.

3DMark ger användaren tillgång till ett interaktivt läge där inställningar för VRS kan ändras under körning, för att på så sätt kunna se hur kvalitetsinställningarna påverkar den visuella upplevelsen i praktiken. Det finns även ett visualiseringsläge som visar vilka detaljnivåer som används i bildens olika delar.

I dagsläget är endast Nvidias Turing-arkitektur bestyckad med stöd för VRS. AMD:s nuvarande iteration av arkitekturen Radeon DNA stöder inte tekniken, men kommande uppdateringar för år 2020 uppges lägga till VRS. Under mässan Game Developers Conference 2019 avtäckte Microsoft ett dedikerat utvecklargränssnitt (API) för Variable Rate Shading som en del av DirectX 12.

Spel som stöder VRS är i dagsläget tunnsått. Wolfenstein II: The New Colossus och Wolfenstein: Youngblood är de enda titlarna med implementerat stöd, medan det ska tillkomma i Call of Duty: Modern Warfare framöver. Den som äger en licens av 3DMark Advanced Edition kan dock testa vilken effekt VRS Tier 2 får på prestanda för Turing-baserade grafikkort.

Läs mer om Variable Rate Shading: