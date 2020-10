En rådande trend på chassimarknaden är att bygga in stöd för vertikal montering av grafikkortet. Detta görs via en extra uppsättning stående expansionsplatser ihop med en PCI Express-förlängare, vilket då låter användaren exponera grafikkortet på ett mer estetiskt tilltalade vis genom eventuell sidopanel av härdat glas. Beroende på avståndet till sidopanelen kan det dock finnas kylmässiga nackdelar med denna konfiguration, där fläktarna får begränsat utrymme att plocka in luft.

Nu släpper Fractal Design ett fäste för vertikal grafikkortsmontering, vilket dels ska tackla problemet med dålig lufttillförsel till grafikkortet samtidigt som det ska möjliggöra denna typ av stående montering i chassin som inte har stöd för det ur kartong. Flex B-20, som produkten heter, består av en stålram med tillhörande PCI Express 3.0-förlängare, vilken monteras i samma position som chassits sedvanliga sju expansionplatser.

Produkten är dels menad att ta plats i företagets egna chassin Define 7 och Define 7 XL, där dessa i grundutförande har en väldigt liten luftspalt mellan de stående expansionsplatserna och sidopanelen. Fractal Design menar dock att Flex B-20 kan användas ihop med andra tillverkares chassin också, men det kommer inte utan brasklappar. Det aktuella chassit måste nämligen ha "brygglösa" expansionsplatser, där varje enskild plats inte separeras av ett metallstag.

Fractal Design Flex B-20 finns redan nu tillgänglig i butik och bär den rekommenderade prislappen 590 kronor inklusive moms.

Har du monterat ditt grafikkort ståendes i chassit? Dela med dig av dina erfarenheter och bilder i kommentarstråden!