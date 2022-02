I de mer påkostade segmenten av TV-världen är det paneltyperna OLED och QLED som gäller, där sistnämnda är en traditionell LCD-panel som Samsung kontrast och färger på genom kvantprickar. OLED är istället ett alternativ där varje pixel står för ljuset, för att nå oändligt kontrastförhållande och djup svärta. När det kommer till datorskärmar är dock LCD-paneler vanligast, varför det blir lite extra uppståndelse när OLED eller QLED dyker upp i specifikationsbladen för nya skärmar.

Under CES 2022-mässan vändes därför teknikentusiasternas blickar mot Alienware och spelskärmen AW3423DW, som inte nöjer sig med kvantprickar eller OLED, utan blandar dessa med en Samsung Display-signerad QD-OLED-panel. Skärmen är en modell med det avlånga bildförhållandet 21:9 och upplösningen 3 440 × 1 440 pixlar, som uppdateras 175 gånger per sekund. Vid CES 2022 var dock detaljer om pris och tillgänglighet okända, frågetecken som Alienware nu rätar ut via Twitter.

Det är den Dell-ägda divisionens amerikanska avdelning som berättar att priset blir 1 299 USD, vilket motsvarar omkring 15 000 kronor inklusive moms. Tiden för lansering är något mer svävande och spikas till tidig vår, vilket kan innebära allt från mars till april. I Twitter-inläggets kommentarstråd svarar företagsrepresentanter på frågor kring europeiska priser och lansering, och meddelar att lanseringen sker vid ungefär samma tidpunkt och till motsvarande pris.

Den som slår till får en 34 tum stor spelskärm med Nvidia G-Sync, färgrymd om 99,3 procent av DCI-P3, RGB-belysning i fyra zoner och en på papperet kompetent panel för spel och underhållning. Värt att ha i åtanke är dock att det europeiska priset, och i förlängningen det svenska, kan komma att landa något högre än det som ges med aktuell växelkurs och moms. Den nytillkomna prisuppgiften ger dock ett hum om prislappen.

Är du sugen på att placera AW3423DW på skrivbordet? Berätta i kommentarstråden!