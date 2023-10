Med lanseringen av Ryzen 1000-serien och arkitekturen Zen år 2017 återvände AMD som ett riktigt alternativ på processormarknaden. Sedan dess har bolaget lanserat en strid ström av processorer och arkitekturer, nu senast Zen 4 som introducerades hösten 2022 med Ryzen 7000. Näst på tur står Zen 5 och därefter Zen 6, vilka nu letar sig ut på webben.

Det handlar om två interna presentationsbilder från AMD, som publiceras av den välkända profilen Moore's Law Is Dead på Youtube. Värt att nämna är att hans track record varierat genom åren, men de publicerade bilderna ser av allt att döma vara officiella. Vidare ser det ut att handla om en äldre presentation från innan lanseringen av Zen 3 "Cerberus" hösten 2020, något som dock inte behöver vara något problem. Ledtiderna i utvecklingen av processorer räknas i åratal och vad AMD planerade vid tillfället är således nästan garanterat fortfarande aktuellt.

AMD:s idag aktuella arkitektur Zen 4 har kodnamnet "Persephone" och denna följs upp av Zen 5 "Nirvana". Enligt AMD handlar det om en helt ny kärna, men att ta fram en arkitektur från grunden sker sällan om än nästan aldrig. Detta ska istället tolkas som att en större renovering är på tapeten, likt Zen 3 som även den beskrevs som någonting helt nytt.

Arkitekturen Zen 5 beräknas få 10–15 procent högre prestanda per klockfrekvens (IPC) jämfört med Zen 4, vilket åstadkoms genom bland annat större cacheminne på L1-nivå och fler beräkningsenheter för intern parallellisering av arbetslaster. Framgår gör även att Zen 5 ska släppas i åtminstone två olika arkitektoniska utföranden. Den ena blir en högpresterande variant med en flyttalsenhet med en bredd om 512 bitar, vilket gör att arkitekturen kan utföra AVX-512-beräkningar på en klockcykel. Detta att jämföra med Zen 4 som med sin flyttalsenhet på 256 bitar behöver två klockcykler för att genomföra samma operationer.

Den andra varianten av Zen 5 som nämns är en strömsnål variant. Här handlar det sannolikt om Zen 5C och då en 512-bitars flyttalsenhet tar upp stor kretsyta i anspråk är det sannolikt att denna inte ingår, utan att Zen 5C stannar kvar vid en på 256 bitar. Vad som talar för detta är att AMD:s C-varianter är just platsoptimerade och använder högdensitetsbibliotek vid tillverkning för att kunna rymma så många kärnor som möjligt. Nytt blir även kärnkluster (CCX) på upp till 16 kärnor som delar på ett gemensamt L3-cacheminne, upp från dagens 8 kärnor.

Efter Zen 5 kommer Zen 6 "Morpheus", som blir en arkitektonisk vidareutveckling. Här siktar AMD på en IPC-ökning om 10 procent jämfört med Zen 5 och samtidigt integreras funktioner för acceleration av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). AMD uppges även skruva upp antalet kärnor per CCX-kluster till inget mindre än 32 stycken.

Två tillverkningstekniker per arkitektur

Intressant med de kommande arkitekturerna är att de ska produceras på olika tillverkningstekniker. AMD själva har redan bekräftat att Zen 5 tillverkas på 4 nanometer hos TSMC, vilket är en förfinad variant av 5 nanometer, och att den även ska komma att nyttja 3 nanometer som är en ny teknik med högre transistordensitet och energieffektivitet.

Från AMD:s sida har de inte bekräftat att Zen 6 ska använda olika tekniker, men enligt uppgifterna blir så fallet. I början av arkitekturens livscykel är det 3 nanometer som gäller och senare ska den ta klivet över till 2 nanometer, som även den är en ny teknik som rymmer ännu fler transistorer på en given kretsyta. Konkret medför detta möjligheten att husera fler kärnor.

Avslutningsvis är det värt att peka på lanseringsfönstren som anges i presentationen. Allt pekar mot att Zen 5 inte lanseras under 2023 som anges, utan att detta sker först under 2024 års första hälft. Därmed bör uppföljaren Zen 6 släppas först 2025 och då mest troligt under årets andra hälft med tillverkning på 3 nanometer, för att följas upp av Zen 6 på 2 nanometer som tidigast 2026.

Källa: Moore's Law Is Dead via Videocardz