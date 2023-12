I 12 år har Imessage varit exklusivt för Iphone och en av de mest attraktiva funktionerna i Apples telefoner. Flera försök har gjorts att ta fram lösningar för Android-användare att kommunicera med Iphone-användare via Imessage, med mer eller mindre hårresande säkerhets- och integritetsbrister. Nu senast var det till exempel mobiltillverkaren Nothing som släppte – och kort därefter drog tillbaka – en tjänst kallad Nothing Chats som visade sig bygga på mycket osäker teknik.

Nu gör utvecklarna av meddelandeapplikationen Beeper ett nytt försök med Beeper Mini som precis har släppts på Google Play-butiken. Beeper Mini använder inte några ”hack” eller knep utan kommunicerar direkt med Apples servrar precis som en Iphone. Det är möjligt tack vare en 16-årig utvecklare som på egen hand har avkodat Imessage-formatet och tagit fram ett sätt för andra telefoner att registrera sig för Imessage och börja skicka och ta emot meddelanden med de åtråvärda blå bubblorna.

Utvecklarna av Beeper Mini har publicerat ett djupgående blogginlägg som förklarar tekniken. Kontentan är att det använder samma tvådelade kryptering som Imessage för att kryptera innehållet i meddelanden (text och bilagor som bilder) med totalsträckskryptering samtidigt som pushmeddelanden krypteras med en annan nyckel som därmed säkert kan delas med Beepers server som i sin tur kan tala om för mottagare att de har fått nya meddelanden även när applikationen är stängd.

Det är inte nödvändigt att ansluta ett Apple ID-konto till Beeper Mini, men den som så önskar kan göra det för att kunna skicka och ta emot meddelanden via e-postadress och inte bara telefonnummer. All kod bakom Beeper Mini kommer snart delas på Github precis som Beepers andra applikationer och övrig mjukvara, och utvecklarna bjuder in säkerhetsforskare att testa granska och testa koden.

För europeiska användare som är vana vid att använda Whatsapp och andra applikationer kan det vara svårt att förstå hur enormt Imessage på Android har potentialen att vara i USA. Där anser en majoritet av alla tonåringar att Android är skämmigt på grund av de gröna pratbubblorna.