Kvantdatorer är ännu långt ifrån att kunna göra några av de utlovade stordåden, som att enkelt bryta vissa former av kryptering. Med största sannolikhet kommer det behövas ytterligare många år av grundforskning innan några riktigt kraftfulla kvantdatorer som faktiskt är snabbare än traditionella datorer ser dagens ljus.

Det har inte hindrat ett antal länder från att plötsligt införa vad New Scientist kallar mystiska exportförbud för kvantdatorer. Tidningen upptäckte att Storbritannien nyligen införde förbud mot att exportera kvantdatorer med 34 eller fler kvantbitar (qubits) och felmarginal under en viss nivå. En begäran att få veta varför just de siffrorna valdes under den brittiska motsvarigheten till offentlighetsprincipen gav inget svar med hänvisning till nationell säkerhet.

Den snäva definitionen är kanske lite underlig, men det är inget ovanligt att ett land inför exportrestriktioner för avancerad teknik. Vad som gör historien märklig är att flera andra länder nästan samtidigt har infört mer eller mindre identiska exportförbud. Frankrike, Nederländerna och Spanien i EU, men också Kanada.

Hemlighetsmakeri

Franska ambassaden i London berättade för New Scientist att de fyra europeiska länderna införde sina regler efter samtal mellan länderna som har hållits under flera år under Wassenaar-arrangemanget – ett internationellt samarbete mellan många länder där även USA och Ryssland deltar som syftar till att hindra spridningen av teknik som kan användas till militära ändamål. Ambassaden ville inte gå in på några ytterligare detaljer.

Andra länder, som Schweiz och Tyskland, har ännu inte valt att införa liknande förbud mot att exportera kvantdatorer men följer utvecklingen noga, enligt talespersoner som har svarat New Scientist.

Milan Godin, en belgisk rådgivare till EU:s arbetsgrupp för varor med dubbla användningsområden (civila och militära), säger till tidningen att kvantdatorer räknas till dessa varor eftersom de har potentialen att i framtiden knäcka krypteringsalgoritmer och möjligheten att de kan ge militärer snabbare beslutstöd.

Cristopher Monroe, medgrundare på kvantdatorföretaget Ion Q, säger att de nya exportförbuden diskuteras flitigt i branschen, men har ingen aning om hur myndigheterna har valt de specifika gränsvärdena. Han spekulerar att det kan vara kopplat till hur svårt det är att simulera en kvantdator i en traditionell dator, men säger att de kvantdatorer som nu kommer stoppas från att exporteras fortfarande är långt ifrån praktiskt användbara.