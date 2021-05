I början av år 2019 släppte 4A Games den tredje delen i den postapokalyptiska spelserien Metro, vilken baseras på författaren Dmitry Glukhovskys böcker. Metro Exodus gav oss fortsättningen på protagonisten Artyoms berättelse och en imponerande teknisk uppvisning på PC, där den senaste versionen av grafikmotorn 4A Engine implementerade stöd för global ljussättning via ray tracing.

Två år senare är det nu dags för spelet att få en ordentlig uppgradering på grafikfronten. Metro Exodus Enhanced Edition är en fristående påbyggnad till det ursprungliga spelet som är gratis att ladda ned för den som redan äger originalet. Den nya utgåvan är framtagen för senaste generationens spelkonsoler och är det första spelet som kräver ett ray tracing-kapabelt grafikkort på PC-plattformen.

► Läs 4A Games djupdykning om ray tracing-implementationen i Metro Exodus Enhanced Edition

Just ray tracing-biten är det stora paradnumret med det nystöpta spelet, där utvecklaren har dragit lärdomar från de senaste årens framsteg som gjorts med tekniken och i princip skrivit om hela implementationen i Metro Exodus. Resultatet är en betydligt mer optimerad och omfattande användning av ray tracing för spelets ljussättning, där denna inte längre är begränsad till ljus som kommer från solen utan även täcker omgivningskällor som exempelvis lampor och eld.

Ovanpå detta stöder nu motorn rendering av reflektioner via ray tracing, vilka kan kombineras med traditionella screen space reflections för att lätta upp prestandasmällen. Bland andra prestandasparande funktioner syns nu även stöd för variable rate shading och den senaste versionen av Nvidias uppskalningsteknik DLSS, där den sistnämnda bör ge betydligt bättre bildkvalitet än den tidigare implementationen i orignalversionen av Metro Exodus.

Komponenter i testsystemet

Komponent Modell Tack till Processor Intel Core i9-10900K @ 5,0 GHz Inet Moderkort Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi Asus Minne 2× 16 GB G Skill Trident Z Royal

3 600 MHz, 16-16-16-36 G.Skill Grafikkort AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 6800 (16 GB)

AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 3090 (24 GB)

Nvidia Geforce RTX 3080 (10 GB)

Nvidia Geforce RTX 3070 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3060 Ti (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3060 (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 2080 Ti FE (11 GB)

Nvidia Geforce RTX 2080 Super (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2070 Super (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2060 Super (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2060 (6 GB) Kylning Noctua NH-D15 Noctua Lagring Samsung 970 Evo M.2, 1 TB

Samsung 860 Evo, 1 TB Samsung Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Seasonic Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Streacom Skärm Dell P2415Q Operativsystem Windows 10 Professional 64-bit (2004)

För prestandatestet av Metro Exodus Enhanced Edition används redaktionens sedvanliga testsystem för grafikkort. Då spelet kräver stöd för DirectX Raytracing 1.1 är vi begränsade till grafikkortsmodeller från AMD och Nvidia som har stöd för tekniken. Drivrutinerna som används är Geforce Drivers 466.27 och Radeon Software 21.5.1 – båda med uttalade optimeringar för spelet.

Mätningarna sker i spelets inbyggda prestandatest, där bildfrekvensen loggas via mjukvaran CapframeX under testets första 55 sekunder – en sektion som bedöms återspegla tyngre delar av det faktiska spelet på ett representativt sätt.

Prestanda vid olika detaljnivåer

Vi börjar med att kika på hur rivalerna Geforce RTX 3080 och Radeon RX 6800 XT tacklar olika detaljinställningar och upplösningar i spelet. Då det finns otroligt många olika kombinationer att använda gällandes detaljinställningarna vänder vi oss till de förinställda parametrarna som finns i spelets inbyggda prestandatest, vilka presenteras i tabellen nedan.

High Ultra Extreme Shading Quality High Ultra Extreme Ray tracing Normal High Ultra Reflections Hybrid Hybrid Raytraced Variable Rate Shading 4x 2x 1x (Off) Tesselation Full Full Full Hairworks Off Off Off Advanced PhysX Off Off Off

På menyn står detaljnivåerna "High", "Ultra" och "Extreme", där de två första använder hybridrendering för reflektioner samt olika graders implementation av variable rate shading. För det tungdrivna "Extreme" är detaljnivån för både spelet och ray tracing-implementationen uppvriden till taket samtidigt som variable rate shading är avstängt.

RTX 3080 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 High 153/107 118/84 67/45 Ultra 125/92 92/58 52/37 Extreme 81/58 61/42 35/26

För Geforce RTX 3080 ser läget bra ut vid spelande i 1080p vid de två första detaljlägena. Vid "Extreme" sjunker vi under korta stunder under 60 FPS-strecket, men de flesta skulle nog ändå anse det som välflytande. Vid 1440p är resultaten upp till "Ultra"-inställningen fullt godtagbara, medan "Extreme" trycker ned bildfrekvensen något lågt under perioder.

Spelande vid 4K UHD är väldigt tungt i Metro Exodus Enhanced Edition, där bildfrekvenstappet blir omfattande i de två övre detaljlägena. Ihop med en bildskärm som har adaptiv bildsynkronisering kan "High"-läget vara godtagbart vid denna upplösning, men bäst vore nog att applicera kvalitetsläget av uppskalningstekniken DLSS för att få upp bildfrekvensen något.

RX 6800 XT 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 High 143/112 98/78 52/40 Ultra 109/87 74/59 38/31 Extreme 69/55 48/39 26/20

Vidare mot AMD:s Radeon RX 6800 XT, där korten står sig fint mot Geforce RTX 3080 vid upplösningen 1080p – och speciellt om man ser till lägstavärdena. Upp till detaljläget "Ultra" är inga problem här, och många skulle säkert även köpa resultaten som presenteras vid "Extreme". Spelas det i 1440p är resultaten fullt godtagbara upp till "Ultra" medan prestandasmällen vid "Extreme" blir betydligt mer påtaglig än för Nvidia-kortet.

Steget upp till 4K UHD medför stora prestandastraff för Radeon RX 6800 XT, där inte ens detaljläget "High" kan rädda upp situationen. Dessvärre har inte 4A Games implementerat något traditionell upplösningsskalning i PC-versionen, och utan stöd för DLSS rekommenderar vi här att köra spelet i en lägre upplösning.

Prestanda med olika grafikkort

Härnäst ska vi kika på prestandan hos 14 olika grafikkort från AMD och Nvidia. Vi håller oss till den förinställda detaljnivån "Ultra", vilken ger en bra balans mellan den visuella presentationen och prestandapåverkan. Testerna körs i upplösningarna 1 920 × 1 080, 2 560 × 1 440 samt 3 840 × 2 160 pixlar.

Vid 1080p är titeln fullt spelbar med många av grafikkortslösningarna i testet, och speciellt ihop med en G-Sync- eller Freesync-skärm som kan ta ta eggen av frekvensdipparna under 60 FPS. I toppen syns inte helt oväntat Geforce RTX 3090, vilket följs av Geforce RTX 3080. AMD visar dock god form med både Radeon RX 6900 XT och 6800 XT som inte ligger långt bakom det gröna laget, där särskilt modellernas lägstavärden hålls på en hög nivå.

Faktum är att AMD:s RDNA 2-kort skiner konsekvent när det kommer till lägstavärden, där både Radeon RX 6800 och RX 6700 XT sticker ut i tabellen när de jämförs mot konkurrerande lösningar från Nvidia. Det sistnämnda kortet halkar exempelvis efter Geforce RTX 2080 Super i genomsnittlig frekvens, men klarar dock av att hålla sig på rätt sida om 60 FPS-strecket genom hela testscenariot.

Vidare mot 1440p som är märkbart tyngre för grafikkorten. Modellerna i den övre prestandaklassen från Nvidia och AMD klarar situationen bra, där det röda laget återigen kan uppvisa starka lägstavärden. Längre ned på stegen är resultaten lite skakigare, men även modeller som Geforce RTX 3070 och Radeon RX 6800 kan säkerligen producera resultat som är acceptabla ihop med bildskärmar som har adaptiv synkronisering.

Sista anhalten vid 4K UHD och spelet blir alldeles för tungdrivet för nästan alla grafikkort ihop med denna detaljinställning. Geforce RTX 3090 hittar vi i toppen, och resultaten som presenteras kan eventuellt ses som godtagbara om adaptiv synkronisering använts. Geforce RTX 3080 skulle behöva en dos DLSS för att få rull i denna upplösning medan övre skolans AMD-kort tappar alldeles för mycket flås för att situationen ska räddas utan att tumma väldigt mycket på detaljerna.

Prestanda med DLSS 2.0

Sist men inte minst ska vi kika närmare på prestandan när man aktiverar Nvidias uppskalningsteknik DLSS. Metro Exodus Enhanced Edition tillhandahåller fyra detaljlägen för DLSS, vilka utgörs av "Quality", "Balanced", "Performance" och "Ultra Performance", där varje läge specficerar hur pass lågt spelet ska ställa sin interna renderingsupplösning.

Då "Ultra Performance" är framtagen att använda vid spelande i 8K-upplösning så stryker vi den inställningen. Vi lyfter in två kort för mätningarna som får utgöra två väldigt skiljda prestandaklasser. I instegsklassen har vi Geforce RTX 2060, vilket hade svårt att driva spelet i 1080p. Därefter har vi prestandaklassen med Geforce RTX 3080, där målet är att få spelbar prestanda i 4K UHD.

RTX 2060 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 DLSS Off 52/36 36/28 18/14 DLSS Quality 69/45 54/39 32/25 DLSS Balanced 75/47 59/42 37/28 DLSS Performance 80/52 66/43 43/32

Vi börjar med Geforce RTX 2060, där fokus kommer att ligga på upplösningen 1080p. Som synes är spelet fortfarande väldigt tungdrivet med DLSS aktiverat ihop med detta grafikkort. Med adaptiv synkronisering på bildskärmen kan "Quality"-läget vara gångbart i 1080p, men vi skulle råda att plocka ned den allmänna detaljnivån till "High" för att få upp bildfrekvensen ihop med DLSS.

RTX 3080 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 DLSS Off 125/92 92/58 52/37 DLSS Quality 150/108 129/94 81/52 DLSS Balanced 151/110 140/101 93/63 DLSS Performance 152/110 148/106 106/79

För Geforce RTX 3080 behövs inte DLSS vid 1080p, och vi slår dessutom i en ganska fet flaskhals vid den upplösningen. Vid 1440p ger "Quality"-läget en trevlig pretandaskjuts ihop med en visuell presentation som rent subjektivt ser bra ut. Ska det spelas vid 4K UHD fungerar "Balanced"-läget bra för att hålla bildfrekvensen uppe utan att det kompromissas alltför mycket med bildkvalitén.

Sammanfattande tankar om Metro Exodus Enhanced Edition

4A Games nyversion av Metro Exodus är ett väldigt intressant projekt. Utvecklaren har, i samma anda som de uppfräschade versionerna av Metro 2033 och Metro: Last Light, fått möjligheten att återvända till en äldre titel med de senaste årens lärdomar om grafiktekniker och sin egen motor under bältet. Resultatet blir i detta fall en mycket trevlig visuell presentation, där den subtila ray tracing-implementationen från orignalet breddas rejält och gör ett betydligt större avtryck genom spelets gång.

Den mer utbredda användningen av ray tracing för både spelets ljussättning och reflektioner gör givetvis avtryck på prestandan, och det ska inte stickas under stolen med att Metro Exodus Enhanced Edition är ett tungdrivet spel. Däremot ska det sägas att utvecklarna har gjort ett bra jobb med att optimera implementationen i den senaste upplagan, vilket ihop med faktumet att man kunnat slopa specifika rastreringsfunktioner gör att spelet ändå rullar fint om man har kompetent grafikhårdvara.

När vi ställer Nvidia och AMD mot varandra står det klart att det gröna laget har ett märkbart övertag när detaljnivån för ray tracing och upplösningen skruvas upp. AMD är dock verkligen inga slöfockar i den här titeln, där de utan problem kan hävda sig vid något lägre pixelantal och om man lättar upp antalet strålar som ska spåras. Detta gäller särskilt när det kommer till lägstanivån för de uppmätta bildfrekvenserna, där företaget står sig väldigt starka innan vi når 4K UHD-nivån.

Att spela i just 4K UHD är ingen lätt uppgift oavsett vilket grafikkort som sitter i datorn, och här har Nvidia ett trumfkort med sin teknik DLSS. Här kommer vi givetvis in på väldigt subjektivt vatten, där vissa inte vill röra den här typen av uppskalning med en tång medan andra ser det som ett effektivt verktyg att få upp bildfrekvensen utan att tumma nämnvärt på den upplevda bildkvalitén.

Vår egen uppfattning av tekniken ihop med just detta spel är att detaljläget "DLSS Quality" fungerar väldigt bra både visuellt och med de prestandamässiga vinsterna. Lägre nivåer kan också vara gångbara, men i slutändan hänger det på vilken upplösning man skalar från samt hur kräsen och uppmärksam man är kring mindre detaljer när spelet är i rörelse.

Sammanfattningsvis är det bara att tuta och köra om du redan äger Metro Exodus och ett ray tracing-kapabelt grafikkort. Den nya versionen är gratis för nuvarande ägare och dyker upp som en separat speltitel för nedladdning i både Steam och Epic Games Store.

Har du hunnit testa Metro Exodus Enhanced Edition? Dela med dig av dina intryck och erfarenheter i kommentarstråden!