AC + luftfuktare

Skrivet av Raynstorm: Om du tänker på om din AC kommer tappa effekt så är svaret nej. Gå till inlägget

Jo den sensibla upplevelsen av hur mycket kyla eller hur 'kall' luft en AC ger påverkas mycket av hur fuktig luften är, särskilt när man är över 70% Rh.

Det som är intressant är om daggpunkten för den '40% Rh' luften är över eller under den temperaturen som kylbaffeln håller vid kylning. Vid alla mer seriösa inomhuskylning med tak-bafflar med kallvatten-kylning och utan kondensavledning så har man alltid daggpunktsmätare och tillåter inte kylvattnet vara kallare än daggpunkten i utrymmena - vilket gör dem värdelösa i rötmånadstider om fastigheten inte har luftintags-kylare (och därmed avfuktare)

40% Rh vid 25 grader motsvarar en daggpunkt 10-11 grader - är kylbaffeln/evapratorn inte kallare än 11 grader C på sina ytor så fälls inte någon fukt ut och man bör få full sensibel kyla.

Att kondensera ned luftfuktighet till vatten drar mycket kraft och gör att temperatursänkningen av luften genom AC blir mindre.

Vid 90 - 95% luftfuktighet (Inte så ofta i Sverige men kan vara i flera veckors period i rötmånadstider på hösten) så kan man uppleva som att AC:n tappat sin kraft (sensibla kylan) och folk tror att den tappat köldmedie eller börja bli trasig - men i själva verket är över 70% av kylkapaciteten går till att fälla ut fukten till vatten och luften kyls bara några grader i passagen mot 10-15 grader C innan vid torrare luft.

Är det en spotkylare (portabel med slang), windows-shaker eller en Värmepump med AC-funktion i ditt fall??

Är utluften ur AC kring +10 grader C i utblås eller runt 15 grader kallare mellan insug och utblås och temperaturen under 25 grader i rummet så kan du anta att evaporatortemperaturen är rätt nära 0 grader om det är ganska forcerad pådrag genom AC:n - man försöker undvika frysning men det är inte många grader över det. - Det betyder att det kanske är 6-7 gram vatten per m^3 luft (daggpunkt runt 6 grader C) som blåser ut och 25 gradig C luft binder upp till 23 gram/m^3 (100% Rh) så 6gr/23gr = 0,26 eller 26% Rh när kalla luften igen värms upp till 25 grader C.

vattenkylning med kylbaffel i taket i lokalen är temperaturskillnaden mellan baffeln och luften som passerar genom den mycket liten och ofta baserad gravimetriskt (självdrag att kallare luft sjunker) vilket gör att luften under en sådan är fuktigare än den luften som sugs in från taket. - vilket inte alltid gör att det känns behagligt under sådan vid hög luftfuktighet, det kyler för lite och det klibbar och svettas mer än i den varmare luften där du i alla fall kan svettas med kylverkan... vid rötmånadstider och +90% Rh så är de inte igång alls om fastigheten inte luftintagsavfuktare... (har provat...)