Bios uppdatering gone wrong 🙏

Hej

Hoppas jag har postat rÀtt nu. Mitt problem Àr som följer:

HP pavillion som jag skulle uppdatera bios pĂ„ och som kör allt helt ok som jag fattar till slutet men dĂ€r skĂ€rmen sen blir svart. Även svart pĂ„ en extern skĂ€rm.

LÀser pÄ Mr Google att man kan ta ut cmos batteriet nÄgon minut och sen sÀtta tillbaka. So far so Good.

Skruvar ihop laptopen och voila datorn har en fungerande skÀrm MEN dÄ kör bios uppdateringen igÄng igen och nu Àr skÀrmen Äter svart

Kan jag pÄ nÄgot sÀtt nÀr den hÄller pÄ att jobba avbryta uppdateringen för att sen vÀlja att gÄ tillbaka till föregÄende bios.

Kom igen nu grabbar hjĂ€lp en mormor som bara mĂ„ste ha tag pĂ„ videos pĂ„ datorn inför ett sjukhusbesök nĂ€sta vecka 🙏

HP support dödförklarade My Precious! (Har ingen garanti kvar)