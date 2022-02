Ny dator, no post, stannar vid att VGA led lyser

Hej!

Jag tänkte "äsch, nu tar jag tag och vågar mig på det där med att bygga själv!"..

Jodå.. såå stolt över mig själv vid första knapptryckningen på powerknappen. Datorn går igång, fläktar (inkl. kylare) funkar, Moderkort lyser, RAM lyser. so far so good.. Men.. nada dyker upp på skärmen. Självförtroendet i botten direkt haha.

Moderkortet går igenom: RAM - check, CPU - check, VGA - här stannar den och lyser ilsket vitt. Går inte och har aldrig gått vidare till boot.

Jag misstänker att mitt beslut att använda mitt antika Asus RX460 Dual OC, i väntan på bättre prisbilder på marknaden, är problemet? Men har innan köp och nu efter försökt lista ut varför det i så fall INTE skulle funka och kan liksom inte hitta något som tyder på att det inte skulle det? eller? Kan det ha och göra med att det är ett kort utan extra strömförsörjning? Men kortet går igång och fläktar snurrar så.. ja jag vette tusan.

Kan det ha med att RAM är 3600? Läste mig till att detta inte skulle vara några problem att ställa in i bios..men kommer ju inte till bios. *sad*

Jag har provat

- HDMI, Displayport

- olika PCI slots

- En RAM-sticka, bytt till andra stickan, provat annan slot än utsagd första slot osvosv.

- Kontrollerat kablar till moderkort och CPU (GPU är utan extra strömförsörjning, se ovan)

- Utan GPU (i ren desperation, vet ej varför dock?.. har ju inte integrerad grafik i processorn)

- kontrollerat pins, slots, om moderkort skulle röra chassi...

- Moderkortet ska ju vara Ryzen 5000 ready.. behöver jag uppdatera bios ändå tro?

- Cmos har jag inte återställt men kortet är ju nytt, kan det verkligen behövas då?

- Kan SSDn strula till det? borde den inte kunna boota till bios utan den?

Jag förväntar mig det värsta, hoppas på det bästa!

Om inte annat har jag skaffat mig kunskap i alla fall.. även om jag förväntade mig njuta av datorn i ett spel hellre

---------

KOMPONENTER

Moderkort: Rog strix x570-f (märkt "Ryzen 5000 ready")

Processor: AMD Ryzen 5800X

Kylare: Noctua NH-U12A chromax

SSD M.2: Samsung 980 PRO 1TB

RAM: Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz

PSU: NZXT C850 modulärt (lite overkill men tanken var framtidssäkra)

GPU: Asus RX460 Dual OC