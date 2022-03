Hur menar du ändra resultatet? Vill du göra faktiskt ändringar i databasen eller vill du att resultatet i tabellen ska ha rubriken "apa"?

SELECT col1 as 'apa', col2 as 'gris' FROM table;

Ger dig ju

apa gris -------------------- resultat resultat resultat resultat

Vill du ändra namnet på kolumnerna är det alter table du ska kika på.