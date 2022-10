Åsikter om förvaltade elfonder

Har en lägenhet på 4 rum och runt 100kvm i SE3. Får för närvarand el via Vattenfall som också är nätägare. Enligt Vattenfall beräknar de att jag gör av med ca 540 kWh per månad. Jag tycker det känns lite högt och ska försöka mäta lite för att se om jag kn spara in på något.

Hur som helst har jag tittat på billigare elavtal och astnat lite för Mälarenergis förvaltade elfond. Som jag förstår det så ligger den ganska nära rörligt prist, men man kan undvika de största topparna. Nackdelen blir å andra sidan att den går ner långsammare än om man har rörligt och har dessutom tre månaders uppsägningstid.

Tittar man på t.ex. Trustpilot så känns inte Mälarenergi allt för förtroendeingivande, men det gör å andra sidan inte Vattenfall heller. Finns det någon som har deras förvaltade elfond och kan ge lite input på hur det fungerar? Är förvaltade elfonder ett ra val?