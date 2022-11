Hjälp mig hitta felet på min dator som dataverkstan' inte klarade av

Hej Sweclockers!

Håll till godo, det här blir långt - men den/dem som hjälper mig till en lösning kommer jag vara evigt tacksam för.

Bakgrund

Jag har haft en Taurus från Inet sedan förra Black Friday-rean. Jag spelar nästan exklusivt Microsoft Flight Simulator samt skriver musik i Cubase och Ableton. Ett spel och två program där kraschar är relativt vanliga och där fel - då man arbetar med tillägg mer ofta än inte - förbises och accepteras. När jag började spela några andra spel märkte jag att allting kraschar. Dinkum, Metal Hellsinger, World of Warcraft, Two Point Hospital, Two Point Campus och Forza Horizon 5, för att nämna några.

Det här tog mig in i en lång felsökningsprocess och till slut skickade jag iväg datorn på service för att sedan få tillbaka den i exakt samma skick. Jag kan inte datorer - jag köpte en färdigbyggd dator för att jag vill att den ska fungera och jag vill att när den inte gör det så kan någon som kan det bättre bara fixa det. Tyvärr har det inte blivit så nu och jag behöver, vad det verkar, lösa problemet själv.

Jag behöver därför er hjälp och skickar här nedan med lite underlag på vad som gjorts.

Åtgärder

Ominstallation av Windows

Ominstallation av samtliga berörda spel och program

Avinstallation tillägg och moddar till berörda spel och program

Byte av kablar mellan dator och grenuttag samt dator och skärm

Byte av tangentbord och mus

Test av att återskapa alla buggar utan tangentbord och mus

Test av att köra spelen och programmen från olika hårddiskar, både interna och externa

Händelseförloppet

Låt oss ta Metal Hellsinger som ett första exempel. Här är det överlägset lättast att återskapa problemet - 9/10 gånger utlöses en CTD. Såhär kan det se ut och ni ser även några loggar: https://streamable.com/dk2eur

Metal Hellsinger är ett fascinerande exempel av anledningen att när spelet körs från C:-disken är kraschen mindre förekommande. Jag har faktiskt bara lyckats återskapa kraschen en gång från C:-disken. De andra två diskarna som jag har är två NVME2.0-diskar direkt på moderkortet.

Jag värderar FPS och kör därför spel på den grafiska inställning som ger mig bäst FPS. I inget fall har en CTD uppstått efter låg FPS.

Det andra exemplet är World of Warcraft. Här spelar hårddisken ingen som helst roll, C:, D:, och E: kraschar lika frekvent, om än desto mer oförutsebart. Istället för att krascha vid ett specifikt ställe är World of Warcraft ganska bra på att göra det lite närsom. Såväl i strid som vid en vanligt promenad i Stormwind/Orgrimmar.

Här är felkoden (notera att jag inte har några addons och provade detta både på ett rent och ett "använt" Windows): https://streamable.com/v3ox2d

En annan intressant aspekt av problemen i World of Warcraft är flimrande texturer. Någonting som förekommer i andra spel också men inte i samma utsträckning. Exempel på det kan ni se här: https://streamable.com/ilm93d

Avslutningsvis

Jag skulle vara evigt tacksam om ni kunde hjälpa mig. Jag har förlorat så mycket tid på det här kaoset och jag har inte kunnat utföra mitt arbete som jag önskat eller som behövts. Dessutom har dyrbar tid med nära och kära försvunnit då jag helt enkelt inte kunnat spela. Må låta larvigt, men jag värderar sånt högt och det känns piss att vara så misstrodd som jag känt mig av Inet under den här resan.

Jag vill också tillägga att jag förstår att datorer är komplicerade ting och mängder av orsaker kan ligga bakom det här. Jag har vidtagit många, många åtgärder och är villig att testa mig fram. Jag har min aning om vad felet kan vara men jag är nyfiken på vad ni tycker som förstår det här mycket bättre.

Tack på förhand! <3