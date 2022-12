Min bärbara dator har fått ett fel som jag inte lyckas lösa. Det började när jag en dag skulle starta datorn och loggade in, då är skrivbordet och skärmen alldeles pixlig. När jag startar om datorn är skärmen "normal" hela vägen till inloggning. Men när jag ska logga in, skriver in lösenordet och trycker på Enter så hänger sig skärmen och inget händer. Är det något jag kan lösa själv tror ni?