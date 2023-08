Streaming-paket för SHL + Champions League

Jag vill se SHL (och gärna hockeyallsvenskan), sonen vill se Champions League + Premier League och gärna andra ligor med.

En klockren kombination om man vill punga upp med stora sedelbunden tyvärr :/

Många streaming-tjänster/leverantörer/paket verkar vara rätt låsta till antingen CMore/TV4-sidan eller Viaplay-sidan.

I ett par fall kan man köpa till konkurrenten till ett högt pris.

Telia har dock ett paket, "All sport från Telia & C More inkl. Allsvenskan och Viaplay".

Där ingår:

- Champions League

- SHL

- HockeyAllvenskan

- LaLiga

- Seria A

- SDHL

- WTA

- NBA

- Handbollsligan

- Svenska Cupen

- NFL

- Natonal League

- Premier League

- NHL

- FI

- Bundes liga

- Europa League

- European Tour

- World Padel Tour

- LPGA

- Allsvenskan

- Super ettan

samt vintersport.

(https://www.telia.se/produkt/all-sport-fran-telia-och-c-more-...)

Ett ganska komplett sportpaket helt enkelt. Även om det är mycket som är ointressant för oss.

649kr/mån i 12 mån och sen 749 känns hyfsat rimligt ändå.

Det som gör att jag drar mig lite för det är att det är 12 månaders bindningstid.

Lite oklart också om det kommer ske justeringar iom CMore -> TVPlay migreringen som sker den 14:e.

(https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/xgza1p/c-more-anvand...)

Han vill såklart gärna se en match som är den 13:e.

Stör mig lite på att de inte har någon chatt heller utan bara support via telefon (lättare att sitta i chatt-kö än telefon-kö med mit tjobb)

Vet ni om några andra leverantörer som har liknande paket som möter våra önskemål?

Vill inte ha massa boxar och annat joxx för att kunna se så det måste vara en bra app för Apple TV alt Android.