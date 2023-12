Meteor Lakes inbyggda grafik lika snabb som AMD:s senaste

Bilibili hade gammal p-code när de körde sina tester som framgår här:

https://www.reddit.com/r/hardware/comments/18kjtld/comment/kd...

Innan:

Efter:

Samma sak med geekerwans review (https://www.youtube.com/watch?v=oGAcGnBFfHk) där de använder en GPU driver från juni (101.5008) istället för launch drivern (101.5122).

Skrivet av sKRUVARN: Notebookcheck hade ju testat 155H redan förra veckan: Gå till inlägget

Samma sak här med: "We had the opportunity to test the new Meteor Lake Core Ultra 7 155H in two laptops: the new Asus ZenBook 14 and the new Acer Swift Go 14. We want to mention that both products were not final retail units, so there might be some software and driver optimizations until they are shipped to customers."

Känns inte som det finns någon bra review än med uppdaterad firmware/software.