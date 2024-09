Du kan behöva en hub för att göra lite mer avancerade grejer. Som det är nu kan säkert sensorn bara skicka signalen att den ska tändas, inte vilken dimmernivå den ska ha. Hubben heter DIRIGERA. Om just den hubben har möjlighet att ställa in sånt vet jag dock inte. Men i exempelvis Home Assistan hade jag kopplat lampan och sensorn till den och sedan gjort en automation där man kan ställa in sådant som dimmernivå.