Intressekoll 1080ti, 2080ti samt Intel Core i7-14700K CPU

Hej allesammans!
Som titeln säger så har jag lite komponenter hemma som ej används till något
Tänkte att om man är intresserad så får man hojta till med något bud!
ASUS GeForce GTX 1080 Ti 11GB STRIX GAMING OC
MSI 2080 Ti DUKE 11G OC
Intel Core i7-14700K
Lägger ett öppningsbud på 3300 för båda gpu med upphämtning.
Är evt intresserae av cpu också, har du moderkort till den?
Mvh jocke
Noterat
Ja det finns moderkort "MSI Z790 GAMING PLUS WIFI" som passar till CPUn
