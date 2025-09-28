Priskoll Dell Precision 3930 Rack i9-9900/32GB RAM/AMD Radeon pro W5500 8GB

Giizmo021
Har en liten fundering på att sälja iväg denna.
Därför frågar jag om vad man kan tänkas få för den ?
Tack på förhand !
Systemsammanfattning
Modell: DELL Precision 3930 Rack
BIOS-datum: 2025-07-01 (UEFI)
Moderkort: DELL 06659
Chipset: Intel C246 (Cannon Lake-H)
Processor (CPU)
Modell: Intel Core i9-9900
Arkitektur: Coffee Lake-S
Kärnor / Trådar: 8 kärnor / 16 trådar
TDP: 65 W
Basfrekvens: 3.1 GHz
Turbo Boost: Upp till 5.0 GHz
Tillverkningsteknik: 14 nm
L1 Cache: 8x32 KB + 8x32 KB
L2 Cache: 8x256 KB
L3 Cache: 16 MB
Internminne (RAM)
Total storlek: 32 GB
Typ: DDR4 SDRAM (Dual Channel)
Klockfrekvens: 1333 MHz effektiv (2666 MHz)
Minnesmodul: Kingston K9CF2-MIE, 8 GB, 1600 MHz
Standard: DDR4-3200 / PC4-25600
ECC: Nej
Grafikkort (GPU)
Modell: AMD Radeon Pro W5500 (Navi14)
Minne: 8 GB GDDR6
Gränssnitt: PCIe 4.0 x16
Busbredd: 128-bit
Shader-enheter: 1408
Aktuella klockor:
GPU: 15 MHz (vila)
Minne: 1730 MHz
Video: 447.0 MHz
Lagring
WDC PC SN520 (NVMe 2x 8.0 GT/s)
Kapacitet: 512 GB (modellbeteckning ofullständig i bilden)
Micron_2400_MTFDKBA1T0QFM (NVMe 4x 16.0 GT/s)
Kapacitet: 1 TB
