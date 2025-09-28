Priskoll Dell Precision 3930 Rack i9-9900/32GB RAM/AMD Radeon pro W5500 8GB

Har en liten fundering på att sälja iväg denna.

Därför frågar jag om vad man kan tänkas få för den ?

Tack på förhand !

Systemsammanfattning

Modell: DELL Precision 3930 Rack

BIOS-datum: 2025-07-01 (UEFI)

Moderkort: DELL 06659

Chipset: Intel C246 (Cannon Lake-H)

Processor (CPU)

Modell: Intel Core i9-9900

Arkitektur: Coffee Lake-S

Kärnor / Trådar: 8 kärnor / 16 trådar

TDP: 65 W

Basfrekvens: 3.1 GHz

Turbo Boost: Upp till 5.0 GHz

Tillverkningsteknik: 14 nm

L1 Cache: 8x32 KB + 8x32 KB

L2 Cache: 8x256 KB

L3 Cache: 16 MB

Internminne (RAM)

Total storlek: 32 GB

Typ: DDR4 SDRAM (Dual Channel)

Klockfrekvens: 1333 MHz effektiv (2666 MHz)

Minnesmodul: Kingston K9CF2-MIE, 8 GB, 1600 MHz

Standard: DDR4-3200 / PC4-25600

ECC: Nej

Grafikkort (GPU)

Modell: AMD Radeon Pro W5500 (Navi14)

Minne: 8 GB GDDR6

Gränssnitt: PCIe 4.0 x16

Busbredd: 128-bit

Shader-enheter: 1408

Aktuella klockor:

GPU: 15 MHz (vila)

Minne: 1730 MHz

Video: 447.0 MHz

Lagring

WDC PC SN520 (NVMe 2x 8.0 GT/s)

Kapacitet: 512 GB (modellbeteckning ofullständig i bilden)

Micron_2400_MTFDKBA1T0QFM (NVMe 4x 16.0 GT/s)

Kapacitet: 1 TB