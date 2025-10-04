Nystartat Bredbandsbolag - Hjälp Sweclockers

Forum Mjukvara Internettjänster Tråd

Tjena,

Har aldrig riktigt varit inne här, men det är ofta man trillar in här när man söker på google.

Jag driver ett nystartat bredbandsbolag, och jag skulle gärna ta hjälp av Sweclockers för att se hur ni anser är bäst att marknadsföra sig.

Jag håller på att bestämmer lite hur vi ska göra kring marknadsföring. Vad tycker ni vore bäst? Är det Google Ads (alltså när man söker på Google), eller Facebook ads exempelvis? Hade ni varit villiga att köpa ifall ni såg en annons?

Just nu är vi inte ute efter just varumärkesigenkänning. Just nu försöker vi med kundanskaffning för att få en så smooth start som möjligt.

Ifall ni har några insikter, så får ni jättegärna dela med er vad ni tycker är bäst.

Allt gott,
Vilgot

beror väl på vad du har att marknadsföra.
bra pris?
bra downtime?
riktiga människor på telefonsupport?
etc

det jag menar är att man ofta asssocierar dagens bredbandsaktörer med nåt likt det ovan, på gott o ont

tror att många på sweclockers kör adblockers och håller sig till sina valda sociala cirklar där reklam har svårt att penetrera

Skrivet av phanto:

bra downtime?

Fast man vill väl ju ha bra UPtime?

Skrivet av VinterSolen:

Fast man vill väl ju ha bra UPtime?

uj. bra downtime är väl låg då. eller att den kommer när sambon vill tvinga en att se nåt skräp på netflix

Skulle säga att vi ligger normalt i pris. Inte högt som Telias, men inte lika lågt som vissa andra. Men vi kan absolut göra en plus minus noll kampanj, vilket gör att vi ligger riktigt bra i pris. Vi har tänkt på kundsupport, många har ju stängt på helger och efter 16 vardagar. Tror ni kunden tycker det spelar stor roll ifall man har ex kundsupport fram till 10 på kvällen varje dag eller senare än så.

Lokal ISP?
Där jag bor går mindre ISPer runt och klistrar upp lappar i trappuppgångar etc där de erbjuder sina tjänster.

Nu vill jag absolut inte klanka ner på dig, men det känns som något man redan bör ha funderat på och bestämt en strategi innan man går "all in" eller vad man ska säga.

Men för att bidra lite så tänker jag följande.
- Sociala medier funkar till en viss del, men du lär veta vilken publik du bör vända dig mot och hur.
Ett exempel är Facebook, det får mycket uppmärksamhet MEN jag ser majoriteten av allt där som scams och phising.
Däremot hade något dykt upp på Instagram hade det varit större chans att fånga mitt intresse.

Knacka dörr uppskattas sällan, hellre lappar i brevlådan, kanske med något roligt erbjudande.
Ett tält på stan kan funka för att fånga uppmärksamhet, men då skulle jag inte fokuserat på att signa kunder, jag personligen skulle aldrig skriva på något på stan utan skulle hellre vänligt ta ett reklamblad och läsa på hemma.

Det jag tror man vinner på är transparans i försäljningen och enkel kontakt.
-Absolut avskyr chattbottar som skickar mig i en oändlig jävla loop som vill ha information.
-Hittar jag inte lätt kontaktuppgifter så är jag inte intresserad.
-Tydlighet i vad ni säljer och hur.
-Företaget syn på integritet och lagring av uppgifter.
-Tydlighet i prissättning, bindningstider och hastigheter samt villkoren.

Jag är villig att betala ett premium för ärlighet, transparens och bra service.
Ta insperation från t.ex. Systembolaget eller små elbolag, där finns det en viss tydlighet om vad jag betalar för och vad bolaget tjänar på mig.

Skrivet av VilgotSan:

Skulle säga att vi ligger normalt i pris. Inte högt som Telias, men inte lika lågt som vissa andra. Men vi kan absolut göra en plus minus noll kampanj, vilket gör att vi ligger riktigt bra i pris. Vi har tänkt på kundsupport, många har ju stängt på helger och efter 16 vardagar. Tror ni kunden tycker det spelar stor roll ifall man har ex kundsupport fram till 10 på kvällen varje dag eller senare än så.

Nej, viktigare är att det aldrig uppstår en anledning till att behöva kontakta supporten

Spännande faktiskt.
Jag tror nog att som ny så är nog enda sättet för er att tävla är genom pris för att locka in kunder.

Hur går man tillväga för att starta ett bredbandsbolag?

Ni ska inte försöka er på att kontakta några BRF:er och ge dom något bra erbjudande om dom gör en gruppbeställning?

