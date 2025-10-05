Corsair ML120/140 RGB Elite

1 x Corsair ML120 RGB Elite

2 x Corsair ML140 RGB Elite

Hängt med sen 2022 men funkar felfritt.

Observera att det är Corsair's egen RGB-kontakt vilket innebär att du behöver en Corsair RGB-hub/Corsair Commander av något slag ifall du inte redan har en och vill använda dig av RGB-funktionen i fläktarna. Alternativt om du kan hitta en adapter som gör om Corsair-kontakten på fläktarna till vanlig ARGB.

Är du bara ute efter kylning funkar de självklart perfekt genom att bara ansluta dem till en vanlig PWM-kontakt.

Hämtas i Solna, först till kvarn...

Läs hela annonsen här