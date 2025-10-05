Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Corsair ML120/140 RGB Elite

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Corsair ML120/140 RGB Elite

1 x Corsair ML120 RGB Elite
2 x Corsair ML140 RGB Elite

Hängt med sen 2022 men funkar felfritt.

Observera att det är Corsair's egen RGB-kontakt vilket innebär att du behöver en Corsair RGB-hub/Corsair Commander av något slag ifall du inte redan har en och vill använda dig av RGB-funktionen i fläktarna. Alternativt om du kan hitta en adapter som gör om Corsair-kontakten på fläktarna till vanlig ARGB.

Är du bara ute efter kylning funkar de självklart perfekt genom att bara ansluta dem till en vanlig PWM-kontakt.

Hämtas i Solna, först till kvarn...

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kan gärna hämta idag om de du vill

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av silverfisk:

Kan gärna hämta idag om de du vill

Gå till inlägget

Det går bra, skickar ett PM till dig

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hej! Hämtar gärna till mitt nya bygge som saknar fläktar. Om det går bra?

Visa signatur

Intel Core I7-14700K l 32 gb DDR5 l RTX 5070Ti l 4 TB SSD l Windows 11

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar