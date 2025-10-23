Workstation: Debian 13 | Xeon E5 2697V3 | 32GB DDR4 | Radeon R9 580 | Chassi från Powermac G4
Laptop: Stinkpad T14 G3
Xbox: Bazzite | Ryzen 5900HX | Radeon 6650m | 16GB DDR4 | Minisforum HX90G
Några grafikkort skänkes
Grilljohan
Medlem
●
Visa signatur
Workstation: Debian 13 | Xeon E5 2697V3 | 32GB DDR4 | Radeon R9 580 | Chassi från Powermac G4
Grilljohan
Medlem
●
Visa signatur
Workstation: Debian 13 | Xeon E5 2697V3 | 32GB DDR4 | Radeon R9 580 | Chassi från Powermac G4
Laptop: Stinkpad T14 G3
Xbox: Bazzite | Ryzen 5900HX | Radeon 6650m | 16GB DDR4 | Minisforum HX90G
Dreijer
Medlem ★
●
Visa signatur
It’s more fun to compute.
Sirjeppe
Medlem
●
Visa signatur
/Jeppe