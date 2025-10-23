Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Några grafikkort skänkes

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Några grafikkort skänkes

Gtx 1060 3gb-defekt, ingen bild. Minns ej om fläkten snurrade eller om det var tvärdött.

Hd 5770 1gb-troligtvis fungerade. Har både sata oxh displayport så kanske går att använda till något.

Gigabyte GV-N4600C-1GI-okänd funktion. Saknar både hdmi och displayport. Har mini hdmi.

Hd 7970-defekt. Har hdmi och mini dp.

Hämta något eller allt innan det går på tippen. Kanske går att använda någon kylare eller till en dator där det viktiga är att bild kommer.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kan du tänka dig att skicka mot fraktkostnad?

Visa signatur

Workstation: Debian 13 | Xeon E5 2697V3 | 32GB DDR4 | Radeon R9 580 | Chassi från Powermac G4
Laptop: Stinkpad T14 G3
Xbox: Bazzite | Ryzen 5900HX | Radeon 6650m | 16GB DDR4 | Minisforum HX90G

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Grilljohan:

Kan du tänka dig att skicka mot fraktkostnad?

Gå till inlägget

Kan jag nog ordna.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Grilljohan:

Kan du tänka dig att skicka mot fraktkostnad?

Gå till inlägget

Råkade skicka iväg innan jag skrev färdigt, kan skicka det mot fraktkostnad. Men avvaktar dagen ut och ser om någon hämtar. Kan kika om jag har mer att bli av med om du är intresserad.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Filwal857:

Råkade skicka iväg innan jag skrev färdigt, kan skicka det mot fraktkostnad. Men avvaktar dagen ut och ser om någon hämtar. Kan kika om jag har mer att bli av med om du är intresserad.

Gå till inlägget

Alright, då väntar vi och ser vad som händer
Definitivt intresserad av annat också

Visa signatur

Workstation: Debian 13 | Xeon E5 2697V3 | 32GB DDR4 | Radeon R9 580 | Chassi från Powermac G4
Laptop: Stinkpad T14 G3
Xbox: Bazzite | Ryzen 5900HX | Radeon 6650m | 16GB DDR4 | Minisforum HX90G

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Köar på 5770 plus frakt om det är möjligt. Perfekt för XP.

Visa signatur

It’s more fun to compute.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag kommer gärna och hämtar 1060:t! 😊

Visa signatur

/Jeppe

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dreijer:

Köar på 5770 plus frakt om det är möjligt. Perfekt för XP.

Gå till inlägget
Skrivet av Sirjeppe:

Jag kommer gärna och hämtar 1060:t! 😊

Gå till inlägget

Avvaktar svar från en som kunde tänka sig ta allt. Letade fram yttligare ett kort. Tror det är ett 1060 3gb men är väldigt isärplockat. Även en nzxt aio utan vätska eller tillbehör.

Får jag inget svar från honom ligger ni först på tur.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar