Några grafikkort skänkes

Gtx 1060 3gb-defekt, ingen bild. Minns ej om fläkten snurrade eller om det var tvärdött.

Hd 5770 1gb-troligtvis fungerade. Har både sata oxh displayport så kanske går att använda till något.

Gigabyte GV-N4600C-1GI-okänd funktion. Saknar både hdmi och displayport. Har mini hdmi.

Hd 7970-defekt. Har hdmi och mini dp.

Hämta något eller allt innan det går på tippen. Kanske går att använda någon kylare eller till en dator där det viktiga är att bild kommer.