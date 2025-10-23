Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Ny tv efter 15år.

Ny tv efter 15år.

Hej! Överväger lite att byta tv då den nuvarande 15 år gamla Samsung börjar bli lite ledsen på att starta ibland och såg denna i annons från elgiganten.

https://www.elgiganten.se/product/tv-ljud-smart-hem/tv-tillbe...

Är detta något att hurra över.? Eller är det bättre att vänta på Black Friday för att se om det kommer några erbjudande då?

Har inga större krav på tv:n mera än att det gärna får vara Android TV i den samt 65" / 75".
Spelar ytterst sällan på tv:n och då över steamlink så är mest tv tittande som den används till.

//Ax.

LG hade en riktigt bra rea igår, säkerligen idag också.
Jag knappade igår hem en TV värd 28.000kr Nypris för 14.000kr
Oled 120hz.

Bildexpert 📺

TCL QLED810K, även känd som P8K och T8C, är en enkel modell som har lite mer ljusstyrka än en typisk basmodell och klarar 120/144 Hz för spelande. Den har inget särskilt i övrigt, utan är just lite bättre basklass. Jämfört med en 15 år gammal TV kommer den vara ett lyft i ljusstyrka men inte vara någon drastisk skillnad i övrigt om TV-tittande främst handlar om linjär-TV. SVT Play, Netflix och liknande lär däremot se bättre ut.

