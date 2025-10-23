Ny tv efter 15år.

Hej! Överväger lite att byta tv då den nuvarande 15 år gamla Samsung börjar bli lite ledsen på att starta ibland och såg denna i annons från elgiganten.

https://www.elgiganten.se/product/tv-ljud-smart-hem/tv-tillbe...

Är detta något att hurra över.? Eller är det bättre att vänta på Black Friday för att se om det kommer några erbjudande då?

Har inga större krav på tv:n mera än att det gärna får vara Android TV i den samt 65" / 75".

Spelar ytterst sällan på tv:n och då över steamlink så är mest tv tittande som den används till.

//Ax.