Översikt Datorer

B&W Mac G3

Skapat
2025-10-09
Skapat av
Senast ändrat
2025-10-09
Visningar
1 920

Jag åkte till Halmstad på Brainwash den 19 september 2025 och träffade BrainDrain Crew och kompisar.
Har varit på nästan alla BD lan genom åren som besökare eller Crew.

Dom hade lagt ut en Mac till skänkes på sin Brain Drain Retro Lan Discord så den paxade jag då igen annan verkade intresserad.

Det var en donation från @anemic en B&W Macintosh G3.
Även @necrodude ville donera en Mac men jag hade bara plats för en, there can only be one!

Själv donerade jag en recapad C64 med diverse tillbehör till @anemic så anntar att igen sparade någon plats 😆
Tror den var populär för folk kom dit med egna band och laddade.
Själv fick jag igång ett från 1987, helt otroligt!

Men med min C64 donerad hade jag plats för en dator som jag satt och dreglade över i datorsalen när man gick i skolan.
Det var inget annat än en Blue and White Power Macintosh G3 från 1999!
Tog bara 26 år men nu äger jag en!

Rapportera Kommentera galleriet

Här är skönheten!
Förvånansvärt bra skick, lite sprickor i plasten och skavmärken men för en 26 år gammal dator är det inte alls illa.

Ser ut som skomärken från sulor på sidan.
Lite repig är Äppelloggan med så allt detta får göras rent och poleras upp.

B&W Power Macintosh G3 släpptes den 5:e januari 1999.
En andra revision släpptes i Juni 1999 då det visade sig att moderkortets primära IDE kontroller 646U2 hade en bugg som orsakade korruption med 2 diskar och problem med nyare ATA diskar.

Detta exemplar är tillverkat i Juni och moderkortet har även senare 646U2-402 kontroller där dessa buggar ska vara fixade.

Äpple släppte också ersättaren till G3:an samma år i Augusti, Power Mac G4!

Maskinen innehåller en G3 400Mhz CPU också kallad PPC750, den har 1MB L2 cache.
Det långsammaste valet var en 300Mhz med 512KB cache och det snabbaste valet var en 450Mhz med 1MB L2 cache, så inte så illa med det näst bästa!
Det fans eftermarknads CPU'er tex 500Mhz G3:or från sonnet men även G4:or norr om 1Ghz.

Vi kan se att den ska komma med 64MB ram.
Den ska också komma med 6GB disk vilket var minsta modellen.

Den ska också komma med en DVD-ROM men det visade sig ganska snabbt att den var ersatt med en CD-R från 2004.

Insidan.
Vi kan se att 3 av 4st DIMM's är ockuperade.
Det satt 2st 64MB stickor PC100 och en Sticka 256MB PC133.
Maximalt kan systemet ta 4st 256MB dubbelsidiga stickor för 1GB RAM.

Minnesbussen och Systembussen är på 100Mhz precis som senare Pentium II processorer.

Det sitter även ett ATI Rage 128 GL PCI 16MB kort med dedikerad Video Decoder.
Ett SCSI kort och ett ljudkort av något slag finns i systemet.

Det sitter 2st diskar i datorn, orginal 6GB och en nyare 80GB Western Digital disk.

Jag hittade en Enhörning!

Aldrig hört talas om tillverkaren eller kortet men det visade sig vara ett kort för att ansluta extern Ljudutrustning.

Kortet har Firewire portar dock är dom exklusivt för MOTU utrustning och jag hittade en reivew på kortet och en rack monterad 24 kanals Digital Inspelare kallad MOTU 2408.

Vad jag förstått kan man med låg latens spela in digital och analogt ljud direkt mot disk.
Det jag läste säger bland annat att det var tänkt att ersätta bandstationer med flera ljudspår i inspelningsstudior.
Mjukvaran finns även på disk och det finns projekt fram tills 2006.

Minimikraven verkar vara en Pentium eller 604e PPC cpu på 200Mhz och Windows 95 eller OS 7.6.1.

Så lite av en 90 tals produkt då reviews jag läste var från 1999.
Så det mesta tyder på att maskinen antigena användes i en professionell studio eller av en mer seriöst amatör som kanske gjorde egen musik.

Då jag inte har nån utrustning till kortet är det lite värdelöst för min del så får hamna i bra å ha lådan tills dess att man kan nyttja det till nåt.

Varken moderkort eller grafikkort har elektrolytiska kondingar så det var inte direkt nåt att serva på dessa, senare G4 Macarna samma år har elektrolyter och mina var svullna på G4:an från 1999.

Istället öppnade jag nätdelen, den var sketen och luktade hud damm.

Fläkten var ganska sketen, syns tyvärr inte men baksidan av bladen utåt var rejält sketna, men lagren var bra så en rengöring av fläkten bör räcka.

G3 och G4 Macarna från 1999 har 20 pins ATX kontakt dock är dom inte 100% ATX kompatibla.
Äpple ersatte -5V med GND istället, dom ersatte även POK (Power OK) och använde den för 3.3V.
POK ska vara en logisk högimpedans 5V signal från nätdelen till moderkortet när railsen är stabila och då ska ett PC moderkort starta upp processorns klocka.

Så med dåtidens ATX 1.x nätdelar så blev det kortis mellan GND och -5V om man använde en sådan men då -5V togs bort med senare ATX 2.x för över 20 år sedan så återstår bara POK och om den är implementerad enligt ATX standarden så är den som sagt högimpedans och kommer dras ner till 3.3V då enbart några mA kan drivas.

Men vill man vara på den säkra sidan kan man rycka POK kabeln på en modern nätdel, sitter mittemot numera tomma hålet i ATX kontakten där -5V en gång satt.

Så det är relativt enkelt att köra moderna ATX nätdelar kompatibla med 1999 G3 eller G4 Macar.
Min G4 från 1999 har en Modern 550W ATX nätdel och en enkel ATX 24 till 20 pins adapter där både -5V och POK är avlägsnade från adapterns hane och hona för att garantera kompatibilitet.

Det var inte den enklaste nätdelen att få isär men isär fick jag den tillslut.
Fick borstat bort en hel del damm.

Hittade i alla fall en synligt läck kondensator på sekundärsidan och @kaputBrain Drain Retro Lan discorden var snabb att påpeka att den har gjort sitt och jag kan bara hålla med 😄

Jag hade ytterst liten budget till detta projekt så rotade runt lite i komponentlådorna och fick ihop kondingar till Sekundärsidan (DC sidan 5V, 12V etc), även diverse små kondingar på 1uf eller lägre.
Sekundärsidan hade en Nichicon som är bra kvalitet, resten såg ut att vara lite mer skräp kvalité.

Det blev främst Panasonic FR och FC och någon tyskt Wurth.

Hade dock inga till primärsidan (AC 230V) men där satt Rubycon 105C som inte hade några tecken på svullnader.
Normalt sett förväntar jag mig OEM snåleri på 85C på primärerna och då dom sällan går sönder så tycker jag originalen kan sitta kvar då dom borde vara av rätt hög kvalitet.

Fläkt rengjord, nya caps och jag skar ut en bit plast och satte över 115V/230V brytaren, gör att man inte behöver försegla dom med epoxi för att stoppa klåfingriga individer.
Med transparent plast syns det knappt, denna var lite mattare än jag velat ha men det fungerar.
Litet trick jag gör när jag servar nätdelar, skulle den av nån anledning hitta till ett land i framtiden där det är 115V kan man lätt ta isär nätdelen och ändra.

Efter nätdelen var explosionstestade och maskinen efter det testkörd så var det dags att avlägsna moderkortet.

Får ta bort både 56K modem och Firewire modulen innan man kan ta ur moderkortet.

CPU kylaren åkte av med, i princip samma typ av kylare Socket 7, 370 462 använder på PC.
På sockeln står det Socket A.

Moderkortet har 2st IDE kanaler.
IDE 1 till vänster är för Optiska enheter och troligen för Zipdriven.
Ska tydligen gå att köra HDD's från den men ej bootbar sägs det.

Andra IDE kontrollern, den som hade buggar på Rev A ska vara ATA 33 kapabel.

Moderkortet har 3st 33Mhz 64bit PCI platser, nej INTE PCI-X, dock bör PCI-X kort fungera om dom passar.
Det sitter även en PCI plats på 66Mhz, avsedd för grafikkortet.

Moderkortet har 4st 168 pin DIMM's för maximalt 4x256MB PC100.
2st USB 1.1 med så 12Mbit, väldigt snålt så USB hub är nästan ett måste.
Men Apples egna tangentbord hade en hub så i praktiken tog det en port med mus.

Så om ens moderna tangentbord inte har hub så blir det snabbt svår om man tex vill boota över USB.

Det har 2st 400Mbit Firewire portar, rätt värdelösa i dag, men det har en ADB port, Apples gamla standard för tangentbord och mus.

Faktum är att man kan numera boota Windwos NT 4.0 för PowerPC på dessa och då krävs ADB tangentbord och Mus då USB inte fungerar på många RISC maskiner när man kör Windows NT på dom.

Boota Windwos NT på den är väl ett framtida projekt men folk har redan demonstrerat det på Youtube.

Processorn, hjärnan som sitter i modermodemet som är själva hjärtat i hårddisken.

Det rör sig om en PPC750 som Apple kallar för G3.
Det är en RISC processor på 400Mhz och har 1MB L2 cache på sin egna 200Mhz 64bit breda bus likt Pentium II med sina 512KB externa cache.
Externa bussen är på 100Mhz precis som senare Pentium II eller tidiga Pentium III.

Prestandan sägs var marginellt bättre än Pentium II, dock med starkare ALU och svagare FPU.
Inga SIMD instruktioner finns likt Intels MMX eller SSE.

Strömförbrukningen ligger på 5W typiskt och 7W maximalt, vitt jag vet utan L2 cache inräknat.

En Pentium II 400Mhz ligger på 24W rimligen med L2 inräknat.

Men då igen av dom kräver kylning av sitt externa L2 cache så kan man ändå konstatera att PPC750 är den strömsnålare och mer energieffektiva processorn.

Jag kan utan problem köra den med sidan öppnad helt passiv och flänsen blir knappt varm.

Det hade varit lite spännande att få tag i en Uppgraderings CPU från tex Sonnet, en 500Mhz G3 eller bättre bara för att få lite extra skryt prestanda över standard modellerna.
Vem vet vad man kan trilla över i framtiden.

Insidan av lådan.
under moderkortet sitter hela låsmekanismen för luckan, som en stor bladfjäder.
Det sitter också världens lägsta IDE kabel, slingrar sig från höger nedre hörnet ända upp till optiska enheten i toppen.

Apple valde en 80 ledar flatkabel, från min erfarenhet så är det mycket stabilare även på ATA33 om man behöver en lång kabel även om 80 ledare tekniskt bara var ett krav för ATA 66 till 133.
Och då Apple har en så lång kabel var det nog ett måste för att bibehålla signalintegriteten, sedan brukar det hjälpa svaga IDE kontrollers och Rev A var ju minst sagt sådär så Rev B kanske behövde lite hjälp med.

Senare G4:an hade IDE kontakten för optiska enheten på vänster sida istället så kabeln blev mycket kortare.

jag avlägsnade kabeln för att göra rent, spruta lite Biltema elektroniksprej gjorde att den envetna tejpen släppte från kabeln så man inte riskerar att dra sönder den.

Jag funderade på vart jag skulle torka alla plast detaljer från Macen, kom på att morsans uterum är varmt för där odlar hon chili så lånade det för dagen, kallt ute men 25C där så torkade gjorde det.

Fick tvätta och inspektera, sedan göra rent med bakpulver, fungerade knappt så blev Autosol då det tog alla plast/gummi som färgat av sig utan att förstöra plasten i övrigt.

Sedan lånade jag lite av farsans bil polish för att polera upp det som skulle vara blankt och för att dölja smårepor.

ATI Rage 128 GL PCI kort.
GPU'n var designad med 32bit färger i åtanke när 16bit färger fortfarande var normen.

Kortet har 128bit minnesbuss med SDRAM.

Frekvensen på GPU och Minne är lite oklart, men troligen 90Mhz, i bästa fall 103Mhz men källorna där varierar men jag tror mer på det första.

Kortet har ett addon kort, det är en decoder avsed för DVD filmer så rimligtvis mpeg2 decoder.
På denna tiden var det rätt tungt för en 400Mhz CPU att avkoda en film, tog tex allt min K6-2 450@500Mhz hade på PC och i skolan slet Celeron 333Mhz med det också.
Så dedicerad Decoder friar upp processorn, man slipper lagg (om skivan är i bra skick).

Apple OS ger en lite till igen kontroll över GPU'er, du kan ofta bara ställa antal färger, frekvens och upplösning.
Några kontrollpaneler för ATI, Nvidia eller 3Dfx finns inte i OS'et så 3:e parts program krävs ofta för att över huvud taget se eller ändra något utöver dessa parametrar.

Kortet har nog TNT nivå av prestanda som rimligen var konkurrenten från Nvidia med liknande frekvenser och minneskonfiguration.

Vad jag sett på historiska benchmarks med en maskin som denna bör det utrpestera ett 3dfx banshee och prestera snarligt ett Voodoo2 dock kan jag säga att Voodoo2 om man inte är CPU begränsad är snabbare och vill man köra nåt över 640x480 så vinner ett Voodoo2.

Så kortet är helt Ok för 640x480 och bör ge runt 50-60fps.

Macen helt strippad ner till plåten, man kan se G3 loggan tydligt som skiner igenom den frostade plastpanelen.

Gav den en ordentlig tvätt, det är inte ovanligt med oxidation och ärg men denna lådan har nog stått tort så blank och fin plåt.

Lite plastpaneler på plats.

Jag gillar Tuppaware for men 😆

Moderkort på plats.
Bytte också ut CD brännaren mot en DVD läsare.

Orsaken är två.

Vill man installera OS X så är det enklare annars måste man ha en extern DVD läsare på USB vilket jag har men då måste man ha en ledig USB port med ström nog.

Sedan kräver Apples DVD program att det finns en läsare för att starta och då ATI Rage kortet har den extra video avkodaren så känns det ju lite tråkigt att i alla fall inte kunna köra en DVD på burken om man vill.

Allt ihopskruvat och det bara fungerar!

Nej jag ljög, inget fungerade.
Den startade utan Apple Bong ljud och svart skärm på köpet så något är helt klart fel.

Stängde av, gjorde nytt försök men nu vägrade den ens starta alls, stendöd.

Efter en hel del felsökande slet jag isär den.

Upp men mobo och nätdel på en labbänk, försökte igen och nu starar den men igen bild, inget bong ljud.

Testar nätdelen för sig i fall den pajat, men den startar och alla rails mäter bra.

Återansluter nätdelen men nu börjar den starta så fort nätdelen fick ström men fortfarande igen bild eller bong ljud.

Knapparna på fronten gör inget heller!

Moderkortet har två knappar, ett är motsvarigheten till CMOS reset, PRAM på mac språk.
Den andra var en extra powerknapp, nåt min G4 inte har.

Så jag testade andra knappen på moderkortet och det var då jag insåg att det var en extra start knapp utöver PRAM reset.
Nu startar den men utan bild eller bong, men framsteg oavsett!
Efter Två ordentliga duschar med Biltemas elektroniksprej genom knapparna på moderkortet börjar den starta på kommando.
Starknappen på moderkoret måste ha fastnat i på läget!
Har sett sådan här micro brytare paja innan så om det hade behövts hade jag lött dit nya.

Den postar dock inte utan är fast i en loop där den spelade Bong ljudet om och om igen.
Efter jag testat olika stickor ram visar det sig att den postar med 2 av 3, den som ej fungerar är original stickan från Apple.

Jag hade noterat att Ram stickorna kändes väldigt klibbiga när jag tog isär den så bestämde mig för att göra rent dom med tops och sprit och dom var sketna!

Rengjorda så fungerade den galant med alla stickor och in i Mac OS 9.2.2. bootar vi!

Sketna minnesplatser, minnen och en powerknapp på moderkortet som fastnat i permanent på läge var problemet!

Smuts, äckliga smuts säger jag! 🤣

Jag testkörde med original disken och original PCI kort i och nu när jag var nöjd med att allt fungerade så åkte gamla ramminnet ut.
Hade 2st 128MB stickor från en Mac G4 över så dom åkte i.
Testade flera 256MB stickor men om dom var ensidiga så syntes bara 128MB, några postade inte så tillslut blev det en 128MB till med samma PCB som dom två ur en Mac G4:a.

Sedan behöll jag 256MB stickan som någon tidigare stoppat i.

Detta ger datorn 640MB ram, det borde räcka för alla! 😁

Jag stoppade även i ett Voodoo2 då det finns Beta drivrutiner så man kan använda vanliga voodoo2 kort för PC.

Dessa har ändå inga bios eller liknande.

Man kan köra Voodoo3,4 och 5 också plus andra kort. Drivrutiner för dessa finns och det ingår ett Flash program så dom får Mac BIOS istället.

Men voodoo2 är bara en dum accelerator så bara stoppa i, lägga drivern i Extension mappen i Mac OS.

Diskarna ersatte jag med en SSD tillverkade av Phison, den är på 64GB.
Dessa är avsedda för Windwos XP står det så dom är nog mer HDD ersättare och förväntar sig knappast TRIM eller annat som XP inte stödjer.

Dessa har visat sig vara väldig kompatibla med min G4 Mac så länge jag körd med en Marvell baserad IDE till Sata adapter, även intels 520 fungerade när jag testade på min G4.
Vad jag läst är det bara Marvells IDE till Sata kontroller som fungerar med G3:an och Conrad hade dom på rea för 229Kr så köpte hem 2st.
Bra att ha en till så man kan kopiera från disk till disk.

Så valde denna SSD för G3 Macen då 64GB räcker för Mac OS och alla spel och program.

Däremot var Crucial M4 igen hit i OS 9 på min G4:a utan den tappades bort efter ca en timma samma SSD gick bra i OS X.
Intel 320 hade jag problem med i Linux vet jag, testade aldrig något Mac OS med den.
Vet också att firmwaren versionen på ett kontrollerkort spelar roll, vissa går bättre än andra med SSD's.

Så petigt värre och kan ta dagar att testa stabiliteten och några köp senare på tradera.

Apples IDE implementation suger minst sagt och likaså har PCI bussen lite begränsningar.

Jag valde Mac OS 9.1.

Många förespråkar 9.2.2 och det hade maskinen MEN 9.2.2 kommer med OpenGL 1.2.4 och 1.2.1 är sista som fungera korrekt med Voodoo2 och Mac OS 9.1 kommer med OpenGL 1.2.
Annars får man inga texturer i tex Quake 3.
Mycket fungerar men inte alla spel.

Sedan hade jag konstanta felmeddelanden och annat i 9.2.2 när jag startade eller stägde av spel.
Kan ha varit nåt jag installerade för det började inte så dock betedde den sig likvärdigt med min klonade 9.2.2 från Min G4 Mac.
Så jag valde att inte installera senaste versionen av visssa program jag gjort på min G4:a och denna G3:an vid första försöket.
Mac OS beskrevs som någon som Windows 3.11, extremt primitivt och korkat.

Den gillade tex inte virtuellt minne på, swap eller pagefile som det heter i Windows eller linux.

Dock noterade jag att original diskens 9.2.2 också hade virtuellt minne av.

Och med 640MB i ram behöver man inget virtuellt minne ändå.

Så jag valde att installera 9.1 och efter det hade jag inga fler felmeddelanden, den var mycket snabbare då diverse fel i 9.2.2. segade ner den märkbart.

Nu fungerar texturerna i Quake 3 också.

Dock fungerade inte mitt egen kodade OpenGL demo så uppgraderade till Opengl 1.2.1 som är sista som fungerar med Voodoo2 men det gjorde igen skillnad.
Men nog mina kondings skills som lider mer än nåt annat.

Jag har installerat en del spel, finns mer för den som orkar.
Spel finns det rätt gott om till gamla 99/00 Macs likaså hårdvaruuppgraderingar från tex Sonet, 3dfx eller DYI moddad PC hårdvara.

Rotade fram en DVD från National Geograpics.
Förlorade ubåtar tror jag den heter på svenska.

DVD spelaren och video avkodaren fungerar ypperligt, fick ta screenshot med VGA capture kort för DVD avkodare fastnar inte på klassisk skärmdump från systemet.

Dokumentärerna var bättre förr, dagens mainstream skräp...

Hittade problemet som gjorde att mitt egenkodade OpenGL program, SAF BENCH (Swedish Armed Forces) inte ville fungera i OS 9.1.
Var samma bugg som jag jagat i OS X så dödade två flugor i en smäll!

Så får helt enkelt jobba på en uppdaterad 1.3.1 version, ska bara kompilera och testa på MIPS med IRIX, Alpha Med Windows NT, PowerPC för OS 9.x och OS X, Linux och Windows 9x och uppåt på x86, ser fram emot det...

Men hej mitt program fungerar i alla fall och jag fick 3877 poäng vilket inte säger er så mycket men det finns en benchmark kategori med programmet i fråga på Brain Drain Retro Lan Discorden om någon har en gammal burk och vill bencha.

För dom ej är insatta i flygplan så är det en Svensk Draken som gör en intercept av en rysk TU-95 Bear
Benchamark programmet är inspirerat av 3Dmark2000.

När jag ändå var i farten med att använda capture kortet så la jag in en IRC klient och loggade in på sweclockers på quakenet.
Åäö fungerade inte då denna periodiskt korrekta version inte har UTF-8 stöd vad jag kan hitta.
Det var lite sent på natten så väntade till senare nästa dag och då var det lite aktivitet så jag introducerade mig med "goddag!".
Sedan fumlade jag och fick tag i fel HDMI kabel som inte gick till capture kortet så några minuter senare fick jag tillslut tagit i rätt kabel och gjort en skärmdump och fört över till min NAS.
Inte förrän jag tankar upp bilden till galleriet läsa jag vad folk skrivit och inser att dom diskuterar mig, vattenkylning och ett av mina gallerier och vad jag gjorde för 20 år sedan, tydligen är man lite ökänd 🤣
Så fick allt masa mig in på IRC på mainriggen och säga hej.
Det slutade med att vi tjötade om chilis, asiatisk pop bland annat fram tills småtimmarna nästa dag samtidigt som jag skriver galleriet 😆

SimCity 2000.

Första spelet jag föll för på PC så kan man köra det på nåt så ska man!

Gav bort min bigbox för cd skivan pajade tillslut.

Baksidan av Macen, även den är snygg 🤣

15cm VGA hane hona kabeln för Voodoo2 kortet, när det inte används skickar det bara video signalen vidare.

Ventilationshålen vid PCI platserna är för interna temperaturstyrda 120mm fläkten.
Den drar inte in luft så mycket som den skickar det över PCI korten.

Nätdelen står för all ventilation i praktiken då 120mm fläktens hållare inte är nära tät för att kunna påverkar trycket i lådan.

Den där blå Tupperware for men plasten alltså, så 90 tal!

När Apple fortfarande var roliga 😆

G3 racing loggan är obligatorisk i ett galleri!

Bootar upp Mac OS 9.1.

Quake 2 på ATI Rag 128 kortet.
640x480 ger ca 55-59 FPS i timedemo med demo1.dm2 beroende på vilket humör den är på.
Har inte luskat ut hur man ska köra på Voodoo2 kortet.
En del spel kan du välja API i, OpenGL, Rave eller Glide (3dfx).
I vissa fungerar inte valet tex Quake 3 utan Quake 3 verkar välja ett kort bara så på G3:an är Det voodoo2, på G4:an blir det mitt GeForce 3 inte Voodoo2.

Gamla reviews säger att man ska stänga av OpenGL för ATI kortet i Extensions och jag tetade det men då bootar den inte till desktop så var inte nöjd med det.

Spela på Mac är lite mer begränsat än PC från eran men fortfarande förvånansvärt bra gentemot vad man kan tro.

Half-life var veckor från färdig port till det las ner, är väl det man saknar då jag vill spela CS på Mac!

Voodoo2 kortet går som sagt i Quake 1, 3, Unreal, Unreal Trounament och en del andra spel så igen brist på spel man kan köra på det.

Unreal Torunament i 800x600 på ett 12MB Voodoo2.
Voodoo2 kortet var klart snabbare än ATI Rage 128 kortet oavsett upplösning.

Ca 42 fps i snitt vid 800x600, rätt bra faktiskt för Unreal Tournament är helt värdelöst optimerat för PowerPC Mac kontra x86 PC.

Har haft på den i flera dagar, över nätterna och inget har strulat så rätt nöjd.

Det var allt för denna gång!

Kommentarer till galleriet (15)
Läs fler kommentarer och diskutera
Andra spännande projekt
Skapa ett du med