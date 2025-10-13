B&W Mac G3

Jag åkte till Halmstad på Brainwash den 19 september 2025 och träffade BrainDrain Crew och kompisar.

Har varit på nästan alla BD lan genom åren som besökare eller Crew.

Dom hade lagt ut en Mac till skänkes på sin Brain Drain Retro Lan Discord så den paxade jag då igen annan verkade intresserad.

Det var en donation från @anemic en B&W Macintosh G3.

Även @necrodude ville donera en Mac men jag hade bara plats för en, there can only be one!

Själv donerade jag en recapad C64 med diverse tillbehör till @anemic så anntar att igen sparade någon plats 😆

Tror den var populär för folk kom dit med egna band och laddade.

Själv fick jag igång ett från 1987, helt otroligt!

Men med min C64 donerad hade jag plats för en dator som jag satt och dreglade över i datorsalen när man gick i skolan.

Det var inget annat än en Blue and White Power Macintosh G3 från 1999!

Tog bara 26 år men nu äger jag en!