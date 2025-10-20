[Säljes] FormD T1 2.1 Ewhite

Säljer min FormD T1 i färgen ewhite då jag numera gått över till den silvriga varianten.

Chassit är i befintligt skick med enstaka slitage märken från montering (somliga synes på bild).

Kommer med samtliga bastillbehör och självfallet i originallåda. Går därför både att hämta eller få skickat.

* Reserverar rättigheten att sälja till vem jag vill. Tar därför emot bud både på annonsen och i dm om så önskas.