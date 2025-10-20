Marknad Chassi

[Säljes] FormD T1 2.1 Ewhite

Säljes Chassi Publicerad idag 12:33
Utgångspris: 1 234 kr
Antal bud: 0 st
wmbirken
Skåne
Säljer min FormD T1 i färgen ewhite då jag numera gått över till den silvriga varianten.

Chassit är i befintligt skick med enstaka slitage märken från montering (somliga synes på bild).

Kommer med samtliga bastillbehör och självfallet i originallåda. Går därför både att hämta eller få skickat.

* Reserverar rättigheten att sälja till vem jag vill. Tar därför emot bud både på annonsen och i dm om så önskas.

