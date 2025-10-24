Forum Datorkomponenter Grafikkort Radeon Tråd

6800 rx och lagg i Overwatch

6800 rx och lagg i Overwatch

Hej Mitt första inlägg här. Hoppas på hjälp. Har försökt få hjälp av min pappa @planet4 som skapade mitt konto här men tror det är lite för svårt. Jag har följande spec på datorrn: AMD Ryzen 5 5600X, B550-F MBU och ett Radeon 6800RX 16GB GPU.

Det har innan funkat ok men nu får jag lagg på Overwatch. Det fryser sig i korta stunder. Typ Microstutters. Har senaste BIOS och drivers. W11 är uppdaterat. Vad kan vara fel? Jag har testat lite olika settings både på grafikkort Overwatch. Jag kör ganska höga settings i OW. Vad skall man testa? Är det värt att kanske byta till ett 5060TI och köra Nvidia istället? Om det nu kommer hjälpa? Tack på förhand för alla tips. Är novis.

Hej, har ni testat att övervaka temperatur, belastning osv med någon programvara? Om inte, bör ni testa det och dela lite bilder här i tråden.

Tips på mjukvara att testa med; Latencymon eller Presentmon och Hwinfo64 är några exempel.

Sen kan det vara bra att försöka tänka tillbaka på vad som har ändrats i mjukvaran och/eller hårdvaran sedan problemet började visa sig. Har ni bytt några delar? Uppdaterat några drivrutiner? Installerat några nya program?

Och gällande uppdaterat BIOS/Firmware/Drivrutiner så är det bäst att lista exakt version och inte bara "nyaste" eller "allt är uppdaterat", för då kanske vissa detaljer missas.

Jag har ett rx 6800 men spelar ej OW, 25/10/1 drivern funkar bra för mig men det finns en superstabil driver enligt alla som jag tror kom i april, sök efter den. CPU och ram överclockningar kan också skapa problem ibland.

Jag har ett 6900XT och kör OW ibland, har också uppmärksammat stutter sen en tid tillbaka...

