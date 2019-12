Steams vinterrea är igång

Den som ännu inte köpt på sig alla önskade spel inför julledigheten kan gott låta plånboken vila en stund till. I Epic Game Store lade publiceras det första av tolv gratisspel som delas ut under december månad, i form av uppskattade strategispelet Into the Breach.

Om gratistitlarna i Epics affär inte faller dig i smaken kan du botanisera bland de rabatterade spelen i Steams vinterrea. Rean sparkas igång klockan 19 ikväll och löper fram till den 2 januari år 2020. Samma utgångsdatum gäller för den pågående vinterrean hos GOG.

Om du hittar några riktigt bra erbjudanden ikväll får du gärna dela med dig av dina fynd i kommentarerna nedan.

Läs mer om rabatterade spel i vinter: