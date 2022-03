Under hösten 2021 lanserade Google Android 12 och den förhållandevis stora förändringen till gränssnittet i form av "Material You". Trots lansering i ryggen är arbetet med nästa Android redan i full fart. Nu lanseras den andra utvecklarversionen av Android 13, som går under kodnamnet Tiramisu.

Android 13 Developer Preview 2 erbjuder flera nya funktioner som utvecklare fått tillgång till, bland annat integritetsinställningar för notifikationer. Här läggs det till krav för applikationer att be om lov att visa aviseringar på användares telefoner, vilket tidigare varit aktiverat som standard.

Den nya utvecklarversionen ger även användare tillgång till en förändrad genväg till mediaspelaren i aviseringsfältet. Där får användare tillgång till fler kontroller i ljudrutan, samt en dedikerad knapp som gör att det snabbt går att stänga av åtkomsten till kamera, mikrofon och platstjänsten. Mindre ändringar är att läget "Do Not Disturb" bytt namn till "Priority Mode" samt att "Device Control" numera kallas för "Home".

Utvecklarversionen av Android 13 är tillgänglig till Google Pixel-telefoner, från Pixel 4 eller senare. Publik betaversion av mjukvaran är planerad att släppas nästa månad och Android-utvecklarna ska rulla ut nya versioner av betan varje månad fram till skarp release. Tidigare har betaversionen av ny Android-mjukvara blivit tillgängliga på andra telefoner än bara Googles Pixel-enheter, så att fler kan testa den nya mjukvaran.

Specifikt när den skarpa releasen ska gå av stapeln är okänt, men tidigare har släppet skett i september eller oktober.

Källa: Android Developers Blog

Vad vill du se för ändringar i Android 13?