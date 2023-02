Elden Ring utsågs till årets spel 2022 flera gånger om, inte minst bland SweClockers community och det verkar vara dags att bygga ut upplevelsen. Utvecklarna From Software bjuder på en munsbit av expansionen via Twitter, men utöver titeln Shadow of the Erdtree och en bild med dyster miljö är det sparsmakat med information.

Förhoppningarna för vad From Software ska erbjuda i expansionen är höga. Utöver att spelet utnämndes till årets spel hos SweClockers kammades det hem priser och pokaler i drivor. Senast i helgen anordnades Dice Awards, där spelet fick ytterligare en årets spel-pokal till samlingen, utöver seger i kategorierna regi, design och teknisk framgång.

När expansionen släpps, vad den ska erbjuda och varför det gudomliga trädet mår dåligt är oklart, men utvecklarna lär hålla oss uppdaterade. E3 går av stapeln i början av juni och det vore inte helt orimligt om en första trailer släpps i samband med mässan, men har vi tur sker ordentlig presentation tidigare.

Vad vill du se i expansionen?