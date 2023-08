Setapp, en prenumerationstjänst för Mac-program som drivs av ukrainska företaget Macpaw, meddelar att det planerar att starta en alternativ appbutik för IOS under 2024.

EU:s nya lag om digitala marknader trädde i kraft i maj i år och nästa år kommer de hårda regler kring så kallade grindvakter, dit bland annat Apple, Google, Microsoft och Meta räknas, att börja gälla fullt ut. Störst skillnad väntas lagen göra på Apples mobilplattform IOS, där företaget idag har monopol på distributionen av applikationer via App Store.

Apple har ännu inte avslöjat vad företaget kommer göra för att följa lagen, men analytiker räknar med att det inte finns någon annan utväg än att öppna IOS för installation av applikationer från andra källor än App Store, exempelvis andra appbutiker.

Tidigare har både Meta och Microsoft uttryckt intresse för att distribuera IOS-applikationer utanför App Store. Meta vill göra det direkt via reklam på Facebook och Instagram. Microsoft har inte gått in på mer detaljer, men företaget har tidigare stoppats från att släppa en IOS-version av Xbox Cloud Gaming via App Store då Apple krävde att få godkänna varje spel som ska ingå i prenumerationstjänsten.

Utvecklare redan på plats

Setapp räknar uppenbarligen med att IOS kommer öppnas i regionen, och säger att över 30 utvecklare redan är anslutna till projektet. Intresserade utvecklare kan även anmäla intresse på företagets webbplats.

Redan idag har Setapp visst stöd för IOS. En del applikationer som ingår i tjänsten kan aktiveras via Setapp istället för med Apples köp-i-appen, vilket tillåts av Apple på samma sätt som den som prenumererar på exempelvis Netflix kan logga in i IOS-applikationen.