När det är dags att uppgradera din dator eller bygga ett helt nytt system är ofta moderkortet en del som kan vara svårt att välja. Dels för att det rent subjektivt finns jäkligt många att välja på, också för att det rent subjektivt är jäkligt svårt att navigera bland alla olika modeller.

Olika produktserier från olika tillverkare har ofta namn som kombinerar både produktnamn, marknadsföringstjafs med viktiga tekniska detaljer. Detta kombinerat med att det ofta kan vara svårt att utläsa vad som faktiskt erbjuds dig som kund. SweClockers testlabb har slängt ihop en guide som kan hjälpa dig hitta rätt moderkort. Fokus i denna guide ligger primärt på dig som inte har varit en del av hobbyn särskilt länge eller kanske bygger din första dator. Även om du inte är ny kanske du inte har intresserat dig för att navigera moderkortsdjungeln men håll till godo när jag försöker reda ut ett och annat.

De vanligaste produktserierna från Asus, MSI och Gigabyte du kommer att stöta på är enligt följande:

Asus

Prime

TUF

ProArt

ROG Strix

ROG

MSI

PRO

Gaming

MAG

MPG

MEG

Gigabyte

Ultra Durable

Gaming X

Aero G

Aorus Elite/Ultra/Pro/Master/Xtreme

Jag kommer att täcka de två senaste konsumentsocklarna från AMD respektive Intel då det är störst sannolikhet att det är dessa ni kommer att stöta på när ni köper ett nytt moderkort. AMD:s nuvarande sockel AM5 samt Intels LGA 1700.

Utöver själva processor-sockeln är det viktigt att ta styrkretsen i beaktning när du väljer moderkort. Styrkretsen eller Chipset är som namnet antyder en krets på moderkortet som sköter kommunikation mellan de olika komponenterna. Vilken styrkrets moderkortet bestyckats med kommer att vara avgörande i till exempel hur många lagringsenheter som kan användas och i vilken hastighet, hur många USB-anslutningar som kan hanteras och i fallet med Intel även om det går att överklocka processorn eller ej.

Vilken styrkrets som används kommer därför ha en direkt inverkan på hur mycket moderkortet kostar. För Intel heter de nuvarande styrkretsarna bland annat Z790, H770 och B760 medan AMD:s varianter heter X670, B650 och A620. Nedan följer en kort genomgång av de väsentliga skillnaderna mellan de olika alternativen hos de båda tillverkarna.

AMD AM5

För AMD:s AM5 sockel är som nämnts ovan de tre vanligaste alternativen styrkretsarna X670, B650 samt A620. Av de tre är moderkorten bestyckade med X670 generellt de mest påkostade, men AMD valde att ovanpå X670 och B650 även saluföra moderkort märkta med X670E samt B650E eller Extreme.

Vissa av skillnaderna mellan de E-märkta varianterna är mer konkreta i form av hur kompatibilitet med PCI Express 5.0 ser ut. Det finns generellt även lite lösare statuter mer menat som riktlinjer för tillverkarna där till exempel moderkort av typen X670E har mer påkostad strömförsörjning för processorn. Om vi ser över de olika strykretsarna i tabellform blir det en smula mer överskådligt.

Specifikationer: AMD X670 Extreme, X670, B650 Extreme och B650

X670E X670 B650E B650 A620 USB 3.x (5 Gbps) - - - - 2 st. USB 3.x (10 Gbps) 12 st. 12 st. 6 st. 6 st. 2 st. USB 3.x (20 Gbps) 2 st. 2 st. 1 st. 1 st. - SATA 6,0 Gbps 8 st. 8 st. 4 st. 4 st. 2 st. Antal banor PCI Express 44 varav 20 PCI Express 5.0 44 varav 4 PCI Express 5.0 36 varav 20 PCI Express 5.0 36 32 PCI Express

(till processorn) 1×16 PCI Express 5.0 (Grafik)

eller

2×8 PCI Express 5.0 (Grafik)

+

1×4 PCI Express 5.0 (NVME) 1×16 PCI Express 4.0 (Grafik)

eller

2×8 PCI Express 4.0 (Grafik)

+

1×4 PCI Express 5.0 (NVME) 1×16 PCI Express 5.0 (Grafik)

eller

2×8 PCI Express 5.0 (Grafik)

+

1×4 PCI Express 5.0 (NVME) 1×16 PCI Express 4.0 (Grafik)

eller

2×8 PCI Express 4.0 (Grafik)

+

1×4 PCI Express 4.0/5.0 (NVME) 1×16 PCI Express 4.0 (Grafik)

+

1×4 PCI Express 4.0 (NVME) Processoröverklockning Ja Ja Ja Ja Nej Minnesöverklockning (AMD EXPO) Ja Ja Ja Ja Ja

För att försöka komma åt det som är viktigt att med sig från ovan specifikation bör vi fokusera på de största skillnaderna. De primära som skiljer X670 och B650 från sina E-märkta syskon är egentligen stödet för grafikkort med standarden PCI Express 5.0. I skrivande stund finns det ej några sådana att tillgå på marknaden utan får ses som ett sätt att "framtidssäkra". Något som däremot finns tillgängligt idag är PCI Express 5.0-baserade SDD-enheter. Där har X670E, X670 samt B650E stöd för detta medan det är frivilligt för moderkortstillverkarna att bygga in det på B650-moderkort och A620-modellerna står helt utan.

Notera att samtliga av ovan värden är så kallade "upp till"-värden vilket i praktiken betyder att de är det maximala som styrkretsen kan hantera. Det är också värt att nämna att till exempel mängden USB-enheter som styrkretsen hanterar är delat mellan portarna på moderkortets IO-panel på baksidan och de interna kontakter du ansluter för till exempel RGB-hubbar internt eller chassits framsida.

För de allra flesta som är på jakt efter ett moderkort till AMD:s AM5-plattform skulle vi idag börja med att leta bland modellerna bestyckade med antingen B650 eller B650E-märkningen. I utbudet av dessa modeller finns det både väldigt sparsmakade och påkostade modeller.

A620 kan vara värt att slå ett öga på för den som vill spara in så mycket som möjligt i pengaväg, men var uppmärksam på vilka andra funktioner som är viktiga för just dig. De två mest påkostade styrkretsarna rekommenderas om du antingen vet med dig att du vill lägga ordentligt med krut på att få allt som erbjuds eller om de har någon funktion som är vital för just dig.

Intel LGA 1700

För den som är på jakt efter ett moderkort till Intels sockel LGA 1700 kommer det i skrivande stund primärt att vara styrkretsarna B660, B760, Z690 samt Z790 som finns tillgängliga hos återförsäljarna i Sverige. När Intel Core 12000-serien äntrade marknaden var det tillsammans med styrkretsarna i 600-serien, det vill säga ovan nämnda B660 samt Z690. 700-seriens styrkretsar började saluföras tillsammans med Core 13000-serien och det har nyligen lanserats uppdaterade modeller i samband med Core 14000-serien.

För den som köper ett nytt moderkort till Intels senaste sockel är det i skrivande stund högst sannolikt att det är lättast att hitta modeller från 700-seriens styrkrets. Till skillnad från AMD:s varianter är det istället på Intels sida egentligen valet av processor som avgör vilken styrkrets du bör titta på. Detta då det enbart är Z790 som stödjer överklockning av processorn tillsammans med de upplåsta "K"-modellerna av Intels Core-processorer.

Därtill har plattformen också stöd för både primärminnen av typen DDR4 samt DDR5. Detta var framförallt viktigt när DDR5 var nytt på marknaden då tillgången på minnen var låg och priset högt. I dagsläget finns det väldigt lite anledning att inte köpa ett moderkort med DDR5-stöd då priserna på kompetenta minneskit har sjunkit drastiskt i pris.

Moderkort i fem prisklasser

Vi har valt att dela in moderkorten i fem stycken olika prisklasser och ta exempel på vad du som användare kan förvänta dig för funktioner samt ge ett par exempel från olika tillverkare.

Nedan följer ett exempel på hur funktioner och specifikationer kan skilja mellan moderkort i olika produktserier och prisnivåer från MSI.

PRO B760-P DDR4 MAG Z790 Tomahawk WIFI MPG Z790 Carbon WIFI MEG Z790 Ace Max Formfaktor ATX ATX ATX E-ATX Strömförsörjning 12+1+1 16+1+1 19+1+1 24+1+2 Antal lager (PCB) 6 lager 6 lager 8 lager 8 lager Styrkrets B760 Z790 Z790 Z790 Minnesstöd DDR4 DDR5 DDR5 DDR5 Minnesplatser 4 st. 4 st. 4 st. 4 st. PCI Express x16 platser 5 st. 2 st. 2 st. 3 st. USB 2.0 4 st. - - - USB 3.1 Gen1(Type A) - 4 st. 2 st. - USB 3.1 Gen2 (Type A) 2 st. 4 st. 6 st. 7 st. USB 3.1 Gen2 (Type C) 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. USB 3.2 Gen2x2 (Type C) - 1 st. 1 st. - SATA 6 Gb/s 4 st. 7 st. 6 st. 6 st. M.2 platser 2 st. 4 st. 5 st. 5 st. Trådlöst nätverk Nej 802.11 AX 802.11 AX 802.11 BE Trådbundet nätverk 2,5 Gb/s 2,5 Gb/s 2,5 Gb/s 2,5 Gb/s PWM-kontakt 6 st. 7 st. 6 st. 8 st. Pris vis publicering 1 999 kronor 3 390 kronor 6 690 kronor 9 490 kronor

Innan vi tittar närmre på de olika prisnivåerna kan det vara värt att förtydliga två värden från tabellen ovan. Låt oss ta avstamp i strömförsörjningen där vi noterar att det skiljer något mellan den olika prisnivåerna. Ofta kommer detta specifieras av tillverkarna som Power Phases eller effektsteg. väldigt förenklat så är dessa ansvariga för strömförsörjningen, och ju fler och högre kvaliteten på dessa är desto stabilare och jämnare kommer strömförsörjningen att vara.

Har du en mer påkostad processor som du vill överklocka blir stabilitet och pålitlighet allt mer vitalt ju högre din överklockning når. Det ska dock nämnas att för de absolut flesta som enbart vill spela och kanske använda en automatiskt överklockningsfunktion är moderkorten idag fullt tillräckliga för detta utan att du behöver lägga så mycket tankeverksamhet på denna faktor.

Nästa värde i tabellen som kanske ser märkligt ut för nybörjare är lager. Detta är kortfattat hur många lager själva moderkortet är tillverkat i och likt strömförsörjning är det primärt intressant om du överklockar. Väldigt förenklat kommer en högre mängd lager att underlätta för tillverkaren att dela upp de signalerna över flera lager vilket leder till mindre risk för störningar och ökar sannolikheten för stabilitet.

Ämnar du manuellt överklocka dina primärminnen i hastigheter utanför de standardiserade XMP eller EXPO-värdena är detta dock allt mer vitalt. Specifikt för överklockning finns det ett par modeller va moderkort där tillverkarna väljer att placera platserna för primärminnen närmre sockeln för processorn. Detta då vid överklockning på högre nivå spelar det fysiska avståndet mellan minnen och processor roll.

Med detaljerna ovan ur vägen är det dags att titta närmre på instegsklassen för moderkort.

Instegsklass

För moderkort i instegsklassen har vi valt att sätta den övre prisgränsen på 2 000 kronor, och i dagsläget är det betydligt fler modeller för Intels sockel LGA 1700 som finns tillgängliga än för AMD:s AM5-sockel.

Tittar vi på de modeller som finns tillgängliga för sockel AM5 är det primärt moderkort i formfaktorn mATX med styrkretsen B650. Det finns idag moderkort med stöd för trådlöst nätverk även i denna prisklass, så för dig som är i behov av detta är det klart bättre läge nu än för ett par år sedan. Det tenderar att vara betydligt mer sparsmakat med till exempel platser för M.2 SSD-lagring.

Vidare tenderar moderkorten i denna prisklass att vara betydligt mer spartanska när det kommer till störmförsörjning till processorn och det är inte helt ovanligt att se modeller utan kylfläns på dessa komponenter. Färre PWM-kontakter för fläktstyrning än vad som står att finna högre upp i näringskedjan är inte heller det ovanligt. Ofta kan även dessa PWM-kontakter sitta på platser som kan uppfattas som märkliga.

Det finns otaliga exempel på insparade kostnader i denna prisklass men gemensamt nämnare är funktionalitet utan överflöd. Var dock uppmärksam så att den modell du kikar på har stöd för det du tänker koppla in.

Modeller i detta segmentet från Asus, MSI och Gigabyte kommer generellt från produktserierna Asus Prime, MSI PRO och Gigabyte UD eller i vissa enskilda fall Gaming X. De är de respektive tillverkarnas instegssegment, priserna variera dock givetvis beroende på styrkrets och funktionalitet. Från både Intel och AMD kommer det primärt vara modeller med de billigare strykretsarna som står att finna här.

Vi rekommenderar denna prisklass för den som vill bygga en speldator men kanske har en väldigt begränsad budget. Alternativt går det att välja modeller i instegsklassen för den som verkligen vill lägga så mycket pengar som möjligt av budgeten på processorn eller grafikkortet istället.

Nackdelen med att välja modeller i denna prisklass kan vara bland annat ovan nämnda brist på lagringsplatser, och generell återhållsamhet i Quality of Life-funktioner.

Den breda mellanklassen

I mellanklassen fokuserar vi på modeller i spannet 2 000 till 4 000 kronor. Här ökar också utbudet något enormt, och vi börjar med en kik i det nedre spannet.

För strax över 2 000 kronor börjar modellerna snabbt bli allt mer påkostade även styrkretsarna generellt är Intels B760, B660 eller AMD B650. Här kan du börja förvänta dig att hitta fler modeller i den fullstora ATX-formfaktorn. Det är också i det här prispannet som du kommer att börja hitta moderkort i formfaktorn Mini-ITX för den som vill bygga litet. Moderkorten kommer generellt att tillhöra produktserierna MSI MAG, Asus Prime och TUF samt Gigabyte Gaming X samt Aorus.

Runt 2 000 till 3 000 kronor kommer modellerna att något mer påkostad kylning för strömförsörjningen samt bättre ljudkretsar. Du kan även förvänta dig att se fler PWM-kontakter för fläktstyrning, fler USB-portar och fler platser för M.2-enheter.

Kikar vi något högre upp i prisspannet på moderkort mellan 3 000 och 4 000 kronor ökar skillnaden nämnvärt igen. Runt 3000 kronor är det generella startspannet på så kallade "lyxmoderkort" med Intels billigare styrkretsar B760 och B660. AMD har en blandning av modeller med B650. B650E samt någon enstaka X670.

För den som är spekulant på ett moderkort till Intels LGA 1700-sockel är det här du börjar hitta instegskort med styrkretsen Z790. Det kommer att variera ganska rejält hur påkostade moderkorten i detta spannet är baserat på vilken styrkrets det är utrustat med. Vissa tillverkare är väldigt generösa med vad korten i denna klass utrustas med, exempel på detta är Gigabyte och Asrock.

I det här prisspannet är det dock ganska lätt att gå bort sig då det är väldigt olika från modell till modell vad du får för pengen.

Prisspannet på 2 000 till 4 000 är det jag kommer att rekommendera för de allra flesta att hålla sig till. Oavsett om du är total nybörjare eller luttrad datorbyggare kommer du att finna något att tycka om i den här prisnivån. Jag vill även uppmana till att om du har is i magen går det ofta att finna modeller från högre priskategorier som letar sig ned till det här spannet under kampanjperioder för den som vill göra ett klipp.

Trots detta så erbjuder många modeller i det här spannet allt du behöver samt kostar på sig lite extra lyx som är trevligt att ha. Bättre strömförsörjning till processorn, bättre stöd för snabbare minnen och bra stöd för överklockning. Fler lagringsplatser är aldrig fel och en del modeller har även flertalet snabba anslutningar på moderkortets baksida.

Entusiastklass

Nästa distinkta prisspann vi kan skönja är från ungefär 4 000 kronor upp till 6 000 kronor. Här hittar vi de modeller som kryssar i alla rutor för vad du kan tänkas vilja ha samt skruvar upp det en liten vända till.

Någonstans mellan 4 000 till 5 000 kronor börjar det dyka upp instegsmodeller för styrkretsen X670E från AMD, bland annat Asus Prime-modeller. Du finner även de mer påkostade Asus ROG Strix-moderkorten om du istället satsar på B650E-strykretsen. Tar vi modellen Asus ROG Strix B650E-E erbjuder den kryss i väldigt många rutor. Bra trådlöst nätverk, väldesignad strömförsörjning, gott om lagringsplatser, bra ljudkrets, gott om fläktplatser för att nämna några saker.

Ovan exempel har dessutom en bonus för oss som älskar akronymer – både E i styrkretsens namn och modellnamnet från Asus står för Extreme. Inte att underskatta är även att det finns andra lyxfunktioner inkluderat som den magiska knappen vissa moderkort har för att lossa på låset för den översta PCI Express-platsen. Små saker man överlever utan men definitivt inte mår dåligt av att ha.

När vi börjar närma oss nivån runt 6 000 kronor kommer det fler exempel på väldigt påkostade moderkort. Till exempel börjar du se mer påkostade moderkort i formfaktorn Mini-ITX men även modeller av den större formfaktorn E-ATX.

Tar vi ovan modell från Gigabyte erbjuds ordentligt stora kylflänsar på strömförsörjning, styrkrets och lagringsenheter. Framförallt är kylflänsen på den översta platsen för M.2-SSD i tillräcklig storlek för att hålla en PCI Express 5.0-baserad lagringsenhet sval. Därtill finns det ofta stöd för trådat nätverk i 2,5 Gb/s. Ofta är tillverkarna mer generösa med medskickade bonusar i kartongen i den här prisnivån.

För den som ämnar bygga en egen loop för vätskekylning har ofta moderkorten på den här nivån dedikerade kontakter för till exempel temperatursensorer och flödesmätare. Därtill är det ofta bestyckade med dedikerade strömbrytare och indikator för felkoder direkt på moderkortet.

Premiumklass

När vi kommer över 6 000 kronor är vi förbi gränsen där saker är prisvärda och istället blir modellerna allt mer uppskruvade för sakens skull. Generellt hittar vi de mer påkostade modellerna från till exempel Asus ROG Strix-serien och MSI:s MPG-modeller i spannet 6 000- 7 000 kronor. Det råder också en viss diskrepans mellan styrkretsarna från AMD och Intel i prissättningen.

Det finns en del saker vi känner igen från den tidigare kategorin och det kommer variera stort mellan tillverkare i vad du får för pengarna. Väljer du till exempel Asrock tenderar de att saluföra sina bästa modeller i ungefär det här prisspannet. Egentligen är det ingenting nytt som kommer på köpet runt den här prispunkten, i stället är det samma som förut men ännu mer. Ännu bättre stöd för minnesöverklockning, ännu dyrare strömförsörjning till processorn, bättre ljudkretsar, fler fläktplatser, mer kylflänsar och mer RGB.

När vi börjar närma oss de smått absurda priserna mellan 8 000 till 10 000 kronor finner vi de verkliga kryss-i-alla-rutor modellerna. Här kommer du främst finna modellserierna Asus ROG (utan Strix), MSI MEG, samt Aorus Extreme.

Moderkorten på den här nivån erbjuder funktioner som förvisso kan vara användbara om än överdimensionerade. Om du inte vet med dig att du behöver strömförsörjning i 24+1+2 effektsteg om 105 A har du förmodligen väldigt lite nöje av till exempel MSI MEG Z790 Ace Max, annat än för skrytfaktorn. Läser man tillverkarnas marknadsföring är det egenskaper som extra lödpunkter för hållbarhet, ännu fler lager i kretskortet, val av komponenter för att minska störningar på signal och så vidare.

Ofta skickar tillverkarna med instickskort för extra M.2-lagring med aktiv kylning, nyckelringar, och NFT:er. I omgångar har det även funnits modeller i det här spannet med block för vätskekylning direkt på störmförsörjningen.

"Herregud"-klass

När vi kliver över gränsen på 10 000 kronor är det inte allt för många modeller som finns att tillgå, men det finns ett par. Här är de modeller som vi misstänker inte säljer mer än ett par enstaka exemplar, moderkort som är bredare än långa och ibland har ett integrerat monoblock för vätskekylning.

MSI:s MEG Z790 Godlike för lite drygt 17 000 kronor är kanske det mest extrema exemplet vi hittar just nu. 26+2 effektsteg om 105 A, ett heltäckande bakstycke i metall, sju stycken M.2-platser för SSD-lagring, 10 Gb/s-ethernet är bara några av de egenskaper du får för pengen.

För den som tycker att deras datorskärm är för stor skickar MSI även med en liten skärm med touchfunktionalitet som kan kopplas in direkt i moderkortet för att styra och felsöka. Det är lätt att göra sig lustig över produkter i den här kategorin men de får betraktas som det absolut bästa de olika tillverkarna kan skrapa fram inom de restriktioner som respektive plattform trots allt medför.

Vad ska du välja?

Det vore skönt om det gick att ge en rekommendation på en specifik modell som passade exakt alla, så är dock tyvärr inte fallet. Det finns dock ett par aspekter som är värda att ha i åtanke när du väljer.

Allas plånböcker, behov, och förväntningar ser så klart olika ut och vet du inte vad du letar efter är det lätt att falla för flådig marknadsföring och löften om guld och gröna skogar. Det viktigaste är så klart att du först och främst väljer rätt processorsockel och en formfaktor som får plats i ditt chassi. Därefter bör du fundera vilka egenskaper som är viktiga för just dig.

Är trådlöst nätverk ett krav? Kanske behöver du massa SATA-baserade hårddiskar eller något helt annat. Ofta går dessa aspekter att lösa med instickskort i efterhand men det kan underlätta om det finns integrerat från början. Därefter bör du fundera på vad du är bekväm att betala och sedan sortera bland de lämpliga kandidater som finns.

Moderkortet är en komponent som är väldigt lätt att både över- och underdimensionera. Det skadar aldrig att ha en fläktplats över för att kunna bygga ut eller en extra plats för SSD-lagrning. Däremot så är ej utnyttjad kapacitet just ej utnyttjad.

En aspekt som ej heller kan överskattas är att försöka köpa en modell som är populär. Inte för att den stora massan alltid har rätt, utan snarare att modeller som säljer väldigt mycket och tillverkas i stora mängder passerar ofta fler revisioner under en produkts livscykel. Därmed får tillverkaren mer data och fler möjligheter att korrigera eventuella problem med modellen, därtill kommer det finnas stor mängd information att tillgå för support och felsökning.

En sista aspekt att ha i åtanke är att inte över- eller underdimensionera ditt bygge för mycket. Som med alla andra komponenter är balans en viktig del i ekvationen. Visst kan du köra en Core i9-14900K i det absolut billigaste LGA 1700-moderkortet på marknaden, däremot kommer du inte få ut maximal prestanda ur den om du gör det valet. På samma sätt kan det kännas ovärt att köpa ett moderkort för 10 000 kronor om din processor kostar 3 000 kronor. Kommer du lämna din processor med standardinställningar och inte manuellt överklocka dina minnen kanske det inte heller är värt pengarna att köpa ett moderkort ur premiumsegmentet.

Slutligen är det viktigt att tänka på att det inte finns ett objektivt rätt val att göra när du bygger din dator. Däremot så hoppas vi att denna guide har bidragit med tillräcklig information för att du ska känna att ditt val blir rätt för just dig.