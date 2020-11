Köpråd - GPU

Som rubriken lyder. Jag missade helt generationen 900-1000-serien och har inte stenkoll på prestandan på dessa jämfört med AMD's kort. Behöver 2 st grafikkort, till en rimlig peng. Ca 1000-2000:-/st, MAX.

För närvarande har jag två st datorer som är i behov av ett grafikkort, den ena kan jag tänka mig ett lite "sämre" då den mest används som testbänk osv.

Jag spelar inga tunga spel och håller inte på med multimedia/3d eller något sådant.

De enda spel jag ser i horisonten att spela är WoW classic TBC och Ashes of Creation (är väl dock ett år eller två bort).

Jag har en 1440p skärm och en 1080. Båda 27". Förväntar mig att 1440p kommer köras med ryzen och 1080p skärmen med dator 2, om jag nu inte hittar något annat billigt alternativ till den.

Dator 1:

Ryzen 5 3600

16 GB 3200 mhz CL 14 minnen

Dator 2:

Intel i5 7400

8 GB 2666 (?) mhz minnen. Cl okänd.

Jag känner mig väldigt osäker kring AMD 4**/5**/5000 serien samt nvidia 9, 10-serien samt hur 1650/1660 ställer sig jämsides med dessa, undrar om någon vänlig själ kan tänka sig att guida mig rätt i mörkret.

Får jag för mig att spela vill jag ändå kunna köra på hyffsade inställningar utan att lagga sönder, så best bang for the buck tänker jag.