Telenor streaming och Discovery+ Live, vad tycker ni om det?

Idag kör jag med Canal Digital men jag tycker det börjar bli för dyrt för det lilla jag tittar på TV, 458 kr per månad.

Jag är totalt ointresserad av sport, filmer och dramaserier. Det jag älskar är dokumentärer och reality, typ sånt från Alaska.

För några månader sedan skaffade jag även Discovery+ för 79 kr per månad och gillar det verkligen men har nu funderingar på att byta till det för 129 per månad med live-TV. Någon som har det här och kan säga om allt finns kvar till senare, 7 dagar eller liknande, eller har jag missat det om jag inte tittar live?

Har även funderingar på att skaffa Telenor Stream Dokumentär & fakta för 49 kr i månaden. Hur långt bakåt kan man se där?

Då kan jag se alla kanaler jag är intresserad av + Viafree. Det skulle kosta 178 kr per månad och är mer rimligt än 458 per månad för att kanske titta en timme per dag och ibland inte en minut på flera veckor.

Ni som har erfarenhet av Discovery+ Live och Telenor streaming, fungerar det bra och hur långt bakåt kan man titta på det som nyligen gått live?