Resizable BAR – Geforce RTX 3080 mot Radeon RX 6800 XT

Intressant hur det blir med drivrutinerna kring Resizeable BAR, där Nvidia är försiktiga att lägga till stöd för spel, på goda grunder såklart, ingen vill ha krascher. Men att det går att testa på fler spel själv med NVIDIA Profile Inspector. Från TechPowerUp nedan.

"Update 7:30 pm CET:

You can use NVIDIA Profile Inspector to modify Resizable BAR game support settings. Credit goes to @chrcoluk.

* In NVIDIA Profile Inspector, in the toolbar, enable "Show unknown setting from NVIDIA Predefined Profiles"

* Now if you browse any game in NVIDIA Inspector in the Unknown flags at bottom, look for the following lines: 0x000F00BA, 0x000F00BB and 0x000F00FF.

* For games that are whitelisted these flags will probably be already enabled, for other games the value will be 0x00000000. You can flip it to 0x00000001. The third flag 0x000F00FF needs to be set to 0x0000000040000000"