Bärbar till min 70+ åriga pappa

För att surfa är det extremt overkill med de datorerna. Men om han vill ha en ny så go for it. Det är fina maskiner.

Hjälpte min sambos moster fixa sin laptop. Den var seg och jag skulle fixa den. Köpte en SSD på 500GB för ca 400kr. Passade på att klona hela windows med Aoemi och den gick från att ta 5 min in i windows och 20 sec per knapptryck till fräsch som fan. Stort plus att alla program och windows fungerade precis som innan för då slapp jag all support såsom att installera upp OS och program.