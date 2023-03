usb trubbel

Hej!

Har ett TUF GAMING B550-PRO Moderkort amd,Nu är det så att jag har en dongel installerad och använder en xbox controller.

Problemet är att varje gång(nästan) får problem med att jag startar kontrollern och den synkar ej med dongeln.

Jag måste dra ut dongeln från usb anslutningen och sätta dit den igen,då funkar det.

Rätt irriterande då man nästan måste göra det varje gång man startar burken,lär slita ut usb-portan he he he..

mvh jonny