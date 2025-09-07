Köpes: 2x32GB DDR4

Sir Skybalotte
Hej!
Jag söker 64GB DDR4-RAM fördelat på 2 moduler. Hör av er! Skickas eller upphämtas i Umeå.
/David
Har dessa tre kit i Stockholm men kan skicka spårbart genom Postnord
1: CMK64GX4M2E3200C16
2: CMW64GX4M2D3600C18
3: CMK64GX4M2D3600C18
Vid intresse så får du gärna lägga ett bud i PM!
