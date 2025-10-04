Ny dator med 9800X3D, vad tror ni om detta?

Hej! Hur tycker ni detta ser ut?

https://komponentkoll.se/bygg/DMaAq

Kommer främst användas till spelande.

Bör jag ändra någonting (Till exempel hårddiskarna, är det värt att lägga mer pengar på dyrare modeller? PCI Gen 5 NVME känns lite onödigt imo för endast spel.)

Chassit är främst pga. jag gillar designen, samt att jag har haft ett Fractal Design R5 genom flera byggen som varit riktigt bra. Eller är North XL alldeles för dyrt för vad det är? Har även sneglat på Lian Li Lancool 217 som känns aningen mer prisvärt men jag föredrar designen på North.

Kan ni rekommendera någon speciell kylpasta eller är dom flesta i stort sett likvärdiga?

Obs. Komponenter jag redan har: RM1000X, 5080 Founders, 360 Arctic Freezer ii, en del fläktar etc.

Tacksam för svar, och ha en trevlig helg! Passar även på att be om ursäkt att jag inte svarade med hur det blev i min tidigare tråd där jag frågade om råd här om året om en 7800X3D: Jag köpte en 5800X3D istället för att snabbt ersätta min 5800X som gick åt helvete och glömde helt enkelt bort tråden.