Ninotramp
Medlem ★
●
Visa signatur
NR200P || 5600X || 3080 Strix ||
Söker efter en Steam Deck Oled 512gb/1tb. Gärna med en dockningsstation till men inget krav. Repfri och gärna med skydd på skärmen.
Skicka PM
NR200P || 5600X || 3080 Strix ||
Har en OLED 1TB som endast har används på en flygresa, sedan legat avstängd i sitt case. Befinner mig dock i Spanien tills mitten på November, och iom nyskicket vill jag ha 5500kr
7800X3D | 32GB 6400MHz | RTX 2080 Super
Razer Blade Advanced 2021 / MacBook Pro 2022 / Galaxy S23 / iPhone 14
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.