Bredband och tv via Sappa

Hej,

Är intresserad av att förvärva en bostadsrätt, där den bostadsrättsföreningen har ett gruppavtal med leverantören Sappa. Har ingen tidigare erfarenhet av dem sedan tidigare. I avgiften så ingår det då alltså kabel-tv och bredband 1000/1000. Idag har vi mobilabonnemang, tv och bredband via Tele2 och är överlag mycket nöjda då vi får samlingsrabatter där.

Spontant så vill man ju utnyttja Sappa då det ingår i avgiften och få så mycket värde som möjligt för det, men samtidigt har jag läst både bra och dåligt gällande dem och att jag allra helst skulle vilja ha haft allt samlat hos en och samma leverantör.

Har ni varit i en liknande situation eller erfarenheter av Sappa som leverantör? Självklart vill man ha ett stabilt bredband med så lite krångel som möjligt. Tror inte Tele2 funkar i det huset men exempelvis Telia skulle fungera.

Tack på förhand.
/Jaymie

SAPPA PÅ! Trevlig helg!

Om föreningen har ett gruppavtal så är det tyvärr bara den operatör som föreningen har avtal med som går att använda. Det beror på att tjänsten levereras gemensamt till hela huset. Om du önskar byta eller ha en annan leverantör kan du däremot ta upp frågan med föreningens styrelse, ibland går det att påverka inför kommande förhandlingar

Hej!

Vi hade Sappa för ett par årsedan i privat villa, både internet och tv.
Det fungerade allt som oftast hur bra som helst. Mycket att välja på och utlovad hastighet hölls.
Om det var fel på något så var det oftast tekniskt eller någon avgrävd kabel som inte Sappa rådde för. Problemet kom när man behövde support pga ovan, då var det inte roligt för det var tvunget att gå genom Sappa. Långa köer och inkompetent first line...
Med det sagt så hade jag inte tvekat en sekund på att nyttja ditt gruppavtal.

Om föreningen har gruppavtal så har de sannolikt också ensamrätt på att använda dels fiberkopplingen in i huset och koppar-kablarna inuti.

Rent spontant så känns det inte som man går in och ger en recension av en bredbandsleverantör när allting bara fungerar som det ska heller. Så jag hade räknat med fler negativa recensioner än positiva.

Starka åsikter om onödiga saker.

Det är bara att köra på med Sappa. Onödigt att betala för två tjänster för samma produkt.

Jag hade sappa i en lägenhet jag hade i 1 år. Tyvär så är det inte bahnhof men fungerade felfritt och hade bra ping till amsterdam ( där de flesta servrarna ligger i eu)

Sappa saknar en del som de större leverantörerna har, såsom app till Apple TV osv för TV. Det var det enda jag märkte när jag hjälpte en kompis som signat upp sig på ett år med Sappa. Tv-boxen för IP-tv är en rätt dålig produkt, men där är inte Sappa unika direkt.

Vår förening bytte från öppet stadsnät till Sappa för nåt år sedan. Jag förespråkar konkurrens men när valet står mellan 417 kr för 500/100 eller 99 kr för 1000/1000 så är jag glad att vi bytte. Det har fungerat bra.

Jag kommer inte köpa några tilläggstjänster då Sappa är ett skitföretag som tar fakturaavgift på e-faktura. Faktureringen sker genom ett annat skitföretag, Billogram. Vill man ha autogiro behöver man ge Tink tillgång till ens bankuppgifter, för av någon anledning är det viktigt för dem att veta allt om dig. Grundabonnemanget betalas av föreningen, så lyckligtvis slipper jag att ha att göra med Billogram direkt.

Linjärteve kollar jag inte på, så kan inte uttala mig om det.

Jag har ingen erfarenhet av Sappa så jag kan inte uttala mig där. Men jag har däremot erfarenhet av Tele2 som jag fortfarande ser som samma företag som Comhem. Och det säger väl en hel del.
Här är Sveriges ”sämsta” bredbandsbolag – över 2 miljoner kunder (från 2025-10-21)
Utan att veta några detaljer om dina avtal med Tele2 så är iallafall min erfarenhet att Tele2s rabatter i bästa fall innebar att de kommer ner tillfälligt (3-12 mån) till rimligare priser och att det vore billigare att teckna tjänster från andra olika bolag + att man då slipper kontakta Tele2 konstant för att tjata ner sina priser.
Jag har ingen erfarenhet själv av Tele2s kundtjänst sen dom hette Comhem men en gammal dam(70 år tror jag) i föreningen kontaktade Tele2 när hon hade problem med sin internetuppkoppling och det gick slött. Då sålde dom på henne ett 250Mbit abonnemang istället för att försöka fixa vad det nu var för problem med hennes 150Mbituppkoppling. J--la nötter. Det enda den gamla damen gör är att surfa på nätet, betala räkningar och kolla TV(om hon nu hade några streamade kanaler). Så jag håller inte Tele2s support särskillt högt heller...

Mitt personliga tips skulle vara att helt enkelt testa Sappa och se vad du tycker. Om föreningen har ett gruppavtal så har du nog svårt att få något billigare.

De verkar köpa transit från GlobalConnect, så det borde väl funka rätt så bra.

https://bgp.he.net/AS35790#_asinfo

Tror dock Sappa kör med CGNAT och tar extra betalt för publik IP. Vid gruppavtal kan dock sådana saker ha förhandlats om jämfört dock, så du får se vad som gäller i praktiken just i er BRF. Även om man betalar extra för publik IP lär det bli betydligt billigare än Tele2 dock.

Tele2 är väl inget bolag man köper bredband av om man inte måste.

