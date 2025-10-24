Windows 11 - Safemode fungerar inte pga. krav på lösen

Hej

Jag hade tråkigt en dag ock tänkte testa och kolla in Safemode i WIN11. Så jag startade om datorn till Safemode och den bootade upp utan problem men när jag kom till Safemode så krävdes en login?

Jag tänkte ok, kanske är min pin som jag har för login på datorn eller kanske lösenordet för mitt Microsoft konto. Dock fungerade inga utav dem. Sedan kom jag på att Safemode borde inte ens kräva lösenord för login. Det är ju Safemode?

Pga. Detta så kan jag inte komma in i WIN11 Safemode då login kravet stoppar mig.

Nu har jag egentligen inget behov utav Safemode. Det var mest av intresse jag ville kolla in det och upptäckte denna bugg.

Är det någon som vet varför datorn gör detta? För det verkar verkligen inte helt rätt. Jag har aldrig varit med om att Safemode kräver lösenord. Och vilket lösenord är det som den kräver? För inga jag testade fungerade.

Hoppas detta blir en intressant nöt för någon att knäcka.