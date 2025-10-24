Windows 11 - Safemode fungerar inte pga. krav på lösen
Hej
Jag hade tråkigt en dag ock tänkte testa och kolla in Safemode i WIN11. Så jag startade om datorn till Safemode och den bootade upp utan problem men när jag kom till Safemode så krävdes en login?
Jag tänkte ok, kanske är min pin som jag har för login på datorn eller kanske lösenordet för mitt Microsoft konto. Dock fungerade inga utav dem. Sedan kom jag på att Safemode borde inte ens kräva lösenord för login. Det är ju Safemode?
Pga. Detta så kan jag inte komma in i WIN11 Safemode då login kravet stoppar mig.
Nu har jag egentligen inget behov utav Safemode. Det var mest av intresse jag ville kolla in det och upptäckte denna bugg.
Är det någon som vet varför datorn gör detta? För det verkar verkligen inte helt rätt. Jag har aldrig varit med om att Safemode kräver lösenord. Och vilket lösenord är det som den kräver? För inga jag testade fungerade.
Hoppas detta blir en intressant nöt för någon att knäcka.
Saxat från https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/3883392/i...
In safe mode, you cannot log in with your PIN. If you are not prompted to sign in with your Microsoft account, follow these steps;
On the login page, hold down the SHIFT key and click on the power button and select the Restart option while holding down the SHIFT key.
or
Start your PC, as soon as Windows tries to load (spinning dots appear), press and hold the power button for 5 to 10 seconds to perform a forced shutdown
Do this two or three times.
This will make Windows boot into the WinRe environment.
Select Troubleshoot > Advanced options > Startup Repair.
If the problem persists, select Advanced options > System Restore.
If you need to log in in safe mode, remove your PIN or add a password (Settings > Accounts > Sign-in options) and then start Windows in that mode again.
