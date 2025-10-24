Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Nätverkskabel Utomhus/markkabel

1
Nätverkskabel Utomhus/markkabel

Hej.

Jag skall dra nätverkskabel till mitt garage, jag har idag markslang som går från huset till garaget så skall dra en kabel i denna slang.

Då denna slang ligger i marken sä vill jag ha en nätverkskabel som klarar av att ligga i vatten och fukt år ut och in utan att behlva bytas efter 4år.

Ingen av kabel ändarna kommer vara utsatts för solljus någonstans på vägen.

Jag söker en nätkerskabel som klarar av detta + sköldad då det går Ac ström och DC ström (solceller) i markslangar brevid.

Hittade en från unifi som såg lovande ut.
https://store.ui.com/us/en/category/accessories-cables-dacs/c...

Men tar gärna emot tips.

Placera uttag i varje ända och köp dena kabel tex:

https://www.kjell.com/se/61358

