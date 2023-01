LG brukar inte spara på krutet när det kommer till deras OLED Signature-serie. Genom åren har den bland annat inkluderat modeller som rullas ihop, eller helt på egen hand blir en dedikerad möbel i vardagsrummet. Under CES 2023 visas nästa iteration upp och huvudfokus i år ligger på helt trådlös överföring av bild.

Modellen går under namnet LG Signature OLED M och kommunicerar trådlöst med den medföljande "Zero Connect"-lådan, där samtliga bildkällor kopplas in. Enligt LG ska TV:n klara att ta emot signaler i 4K UHD-upplösning i upp till 120 Hz samt med variabel uppdateringsfrekvens via HDMI VRR, Nvidia G-sync eller AMD Freesync.

Exakt vilket protokoll som används för att uppnå den bandbredd som krävs utan kabel är i dagsläget inte känt. LG låter meddela att modellen kommer finnas tillgängliga i storlekarna 77 tum, 83 tum och det fullkomligt enorma 97 tum. När lansering sker är i dagsläget inte spikat, något som därtill även gäller priset. Med priset för tidigare modeller i Signature-serien i åtanke blir det sannolikt ingen billig historia.