Nyligen cirkulerade ytterligare rykten om "The Beast", men det är inte den enda varianten av GeForce RTX 4090 som är på ingång. Mästerläckaren Kopite7kimi delar med sig av detaljer om ytterligare en variant av det kraftfulla Geforce-kortet. Mer specifikt Geforce RTX 4090 Ti, som väntas bestyckas med grafikkretsen AD102 i full kapacitet med effektuttag på upp mot 600 watt.

Enligt Twitter-inlägget väntas Geforce RTX 4090 Ti ha 18 176 CUDA-kärnor under huven, lika många som "The Beast" och 11 procent fler än vad originalversionen RTX 4090 är utrustad med. Dessa ackompanjeras av 96 MB L2-cache och 384-bitars minnesbuss. Kort sagt handlar det om snarlika siffror som ryktade "The Beast", men Ti-versionen uppges utrustas med bara 24 GB GDDR6X, med minnesfrekvens på 24 000 MHz.

Med den fullskaliga varianten av AD102 väntas den högpresterande modellen kräva både omfattande kylning och strömförsörjning. Kopite7Kimis information pekar på en TBP på 600 watt. Läckta bilder som började cirkulera förra våren pekar på att Founder Edition-versionen kan komma med en större kylare än den som applicerats på RTX 4090 FE.

När, eller om, Geforce RTX 4090 Ti dyker upp på marknaden är för tillfället oklart. Nvidia förbereder sig för tillfället att lansera mellanstegskorten i RTX 4000-serien och det kan dröja ett tag innan vi får höra mer om RTX 4090 Ti i officiell kapacitet.

