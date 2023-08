Epic Games lanserade under onsdagen ett nytt incitament för utvecklare att sälja sina nya datorspel exklusivt via företagets butik. Det kallas ”Epic First Run” och ger den som deltar 100 procent av intäkterna från spelet under ett halvår, vartefter de återgår till företagets vanliga fördelning av intäkterna där Epic tar 12 procent i kommission.

Programmet är öppet för alla utvecklare och nya spel som släpps efter 16 oktober. Reglerna är inte särskilt strikta, då det står utvecklare och utgivare fritt att sälja spelen via egna butiker under exklusivitetsperioden. De får även sälja spelen via tredjepartsbutiker som löser in köpen på Epic Games Store. Exklusiviteten handlar alltså enbart om att spelen inte får säljas på Steam och direkt på andra tredjepartsbutiker utan inblandning av Epic Games Store, eller ingå i spelstreamingtjänster.

Utöver den fördelaktiga intäktsfördelningen lovar Epic att bistå utvecklare som deltar i programmet med marknadsföring. First Run-exklusiva titlar kommer få en framträdande plats i butiken med särskild märkning och nya samlingar.

Epic har inte avslöjat några tidiga deltagare i programmet, så det återstår att se vilka utvecklare som kommer nappa på erbjudandet.