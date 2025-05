Mozilla, den ideella organisationen bakom webbläsaren Firefox och e-postklienten Thunderbird, ska börja koncentrera sina resurser på kärnverksamheten, rapporterar The Verge.

Att den amerikanska statens vinst i konkurrens­målet mot Google ligger bakom är ingen långsökt gissning – åklagarna vill bland annat förbjuda Google att betala för att vara standardsökmotor i webbläsare som Firefox och Safari – men det innebär bland annat att flera mindre satsningar får stryka på foten.

I sommar lägger Mozilla ned två populära webbtjänster: Bokmärkeshanteraren Pocket och webbplatsen Fakespot som kontrollerar omdömena av produkter på nätbutiker som Amazon och filtrerar bort misstänkt falska omdömen för att ta fram ett ”rent” genomsnittsbetyg.

Pocket lanserades som Read It Later 2007 och bytte senare namn innan Mozilla förvärvade tjänsten 2017. Organisationen ger som förklaring till nedläggningen att användarvanorna har förändrats på nätet. Fakespot grundades 2016 och förvärvades av Mozilla så sent som 2023.

På Reddit är många användare bestörta. Fakespot-användare skriver om hur viktig tjänsten har varit för att undvika prylar med köpta omdömen. Flera undrar vad det var för vits med att köpa upp tjänsten bara för att lägga ned den två år senare. Även Pocket-användare är upprörda men flera tipsar om potentiella alternativ.

Fakespots servrar stängs ned 10 juni och Pocket går i graven 8 juli. Användare uppmanas att exportera sina sparade bokmärken innan dess.