Keychron Q8 (och brytare)

Lite rensning från saker som samlar damm.

Ett blått Keychron Q8 använt i kanske en timme eller så. Ergonomiskt är inte min grej. Svarta hattar och smorda Boba U4T. Hattarna är C-stock från kbnordic men sitter helt okej. Det är ett litet avvikande hörn som är svårt att fota som jag inte orkade bry mig om när jag fick det (svag färgskiftning). Är det värt en tusenlapp? Annars bud. Skickar med en näve Boba U4T också som blev över i så fall, samt resten av tangenthattarna i den mån jag hittar dem.

69st ZealPC clickiez. För den som hatar sig själv eller någon annan. Låter okej men är värdelösa att skriva på. Inte smorda eller modifierade på något sätt. Pris = bud.

116st (tror jag) Orange Alps från diverse gamla tangentbord. Varierande skick. Perfekta att kanske köra nån häftig vaxrestaurering eller klickmodda för den som vill ha ett par bra klickbrytare vilket de ovan alltså inte är. Observera att de absolut inte passar i ett "vanligt" hotswaptangentbord utan kräver både PCB och hattar anpassade för Alps. Kan inte heller garantera att samtliga fungerar, snarare kan jag nästan garantera att minst ett par är trasiga. Pris = Bud

Brytarna kan ni skambuda bäst ni vill på men det får ju gärna vara så pass att man orkar gå till posten med dem.

