Nvidia gpu sökes. Max längd 230mm

Köper ett grafikkort med maxlängd 230mm. Endast nvidia-kort av intresse.
Minst 1660 super men behöver inte vara ett high-end kort i övrigt. Ska användas till Frigate.
Asus 1660 Super Dual (241mm långt) finns som delbetalning om det önskas.
Max budget 2000kr
