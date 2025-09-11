Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Nvidia gpu sökes. Max längd 230mm

1
Nvidia gpu sökes. Max längd 230mm

Köper ett grafikkort med maxlängd 230mm. Endast nvidia-kort av intresse.
Minst 1660 super men behöver inte vara ett high-end kort i övrigt. Ska användas till Frigate.

Asus 1660 Super Dual (241mm långt) finns som delbetalning om det önskas.

Max budget 2000kr

Läs hela annonsen här

[EpoX8k5a2+]-[Xp1600@1815]-[Extreme DDR2700] - [Gainward ti4200]

