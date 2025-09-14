MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12GB

Säljer ett MSI 6700XT.

Inköpt i December 2022. Fungera fint och körts på standard klock och aning undervoltat under tiden jag haft det.

Enda anmärkningsvärda är att ibland så kommer det ett "chirpande" (Som fågel kvittrande, fast väldigt lågt) från kortet. Jag har inte hittat någon exakt anledning till detta. Ibland kan det vara borta i veckor. Brukar bara vara kortare stunder. Inget som påverkar funktion eller kylning av kortet då det körs svalt. När jag kontaktade MSI om det så tyckte dom också att det inte var något att oroa sig för.

Kan skickas mot fraktkostnad eller hämtas i Ljungby.

Läs hela annonsen här